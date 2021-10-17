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Формула 1 Новости

Гоночный инженер Формулы 1: как изменилась его роль

Автор:
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

С годами инженеры стали выполнять гораздо больше функций

Гоночный инженер Формулы 1: как изменилась его роль

Роль гоночного инженера в Формуле 1 всегда заключалась в том, чтобы получать отчеты пилота и говорить ему, как модифицировать машину. Но теперь эта работа стала намного сложнее.

Она требует не только работы с пилотом, но руководства всей цепью коммуникации, в которую входят пит-уолл, боксы и работники на фабрики. Все они вместе занимаются анализом происходящего в реальном времени. Проще говоря, гоночный инженер превратился в девайс, который снабжает пилота данными в прямом эфире.

Важность связи пилота с пит-уоллом была подчеркнута на недавних этапах в России и Турции, в которые вмешивалась погода. Там требовалось принимать сложные решения, что подчеркнуло роль инженера как канала информации – идущей и от пилота, и от стратегов, и от синоптиков, и от аналитиков.

Те сообщения, что мы слышим в трансляции, только вершина айсберга в том, что касается анализа успеха или провала взаимодействия пилота и инженера. Все ушло далеко от времен, когда инженер лишь получал от гонщика информацию для лучшей подгонки машины. Теперь они постоянно находятся в диалоге и инженер стал позвоночником, на котором держится успех всего уик-энда.

О том, как изменилась роль гоночного инженера даже за последнее десятилетие, рассказал гоночный директор Ferrari Лоран Мекис: 

Лоран Мекис, гоночный директор Ferrari

Лоран Мекис, гоночный директор Ferrari

Фото: FIA Pool

«Самые большие изменения произошли по части поучения пилотов. 15-20 лет назад гоночный инженер едва ли мог дать какой-то совет по части пилотажа, но теперь может. Раньше-то данных в реальном времени не поступало.

Формула 1 сильно изменился. Уровень анализа в реальном времени сейчас дает нам куда лучшее понимание шин. На машинах стало больше датчиков, мы знаем больше параметров.

Это позволяет сразу интерпретировать поступающие с машины данные и собирать информацию для передачи пилоту».

Такой перевод инженера на статус канала информации, поступающей из нескольких разных источников значительно повысил роль коммуникации. Стоит напортачить в процессе, дать куску лишней информации попасть в систему – и успех может превратиться в провал.

Это сделало необходимым занятием для инженера улучшение своих коммуникационных навыков.

«У каждой команды своя процедура коммуникации, – говорит Мекис. – Дело не только в своем подходе каждого инженера. Есть тесты и тренировки. После этапов мы переслушиваем и анализируем разговоры по радио. И те, что идут в эфир, и те, что проходят по внутренней коммуникации. 

Например, в Сочи среди этой информации были прогнозы погоды и состояние шин у всех пилотов на трассе. Информация о машине и о темпе соперников, и все эти данные идут в реальном времени.

Цепь приказов работает по коммуникационным протоколам. Цепь решений идет с базы в боксы, на пит-уолл и потом к пилоту. Нам нужно время, чтобы все обсудить и принять решение».

Тото Вольф, руководитель Mercedes AMG

Тото Вольф, руководитель Mercedes AMG

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Но есть еще аспект, который полностью зависит от конкретного человека: что хочет слышать пилот. Каждый инженер вырабатывает собственный подход к работе, пытаясь совместить поток информации с характером своего гонщика. 

«Не всем пилотам подходит один и тот же объем информации, – говорит Мекис. – Все хотят получать ее в разное время и по-разному. Кого-то надо мотивировать, а других лучше не трогать. Кто-то постоянно спрашивает о временах на круге и используют эту информацию как ориентир. А другие любят тишину и сводят общение к минимуму.

Но отношения инженера и пилота создают фундамент. Необходимо выбрать верный подход, чтобы пилот оказался в наилучших условиях. Способ коммуникации, тон разговора должны соответствовать контексту. Иногда диалог кажется слишком эмоциональным, но он нацелен на личность конкретного пилота и его потребности».

И как пилоты находятся под давлением недопустимости ошибок на трассе, так и у инженеров допуск на ошибки минимальный. Так что работа гоночного инженера нелегка.

«Эта работа не для трусливых, – говорит Мекис. – Задача в том, чтобы допустить меньше ошибок, чем другие. Ведь ошибки допускают все».

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