Зима для команд Формулы 1 – всегда время работы на износ, ведь надо подготовить машины к новому сезону и подстроиться под новые правила. Все они давно выработали свой ритм и порядок работы, но сезон-2021 потребовал новых подходов по массе причин.

Первой причиной стала поздняя концовка сезона-20202, ведь последний Гран При прошел только 13 декабря. Вдобавок, всем командам приходится работать на базах под жесткими ограничениями в связи с пандемией ковида.

Серьезные изменения в стандартный процесс разработки внесла и заморозка большинства механических деталей машины, которые нельзя менять после 2020 года. В то же время, приходится раньше начинать разработку машин-2022 из-за самого большого изменения регламента за последнее время.

И ко всему этому добавляется влияние потолка расходов, ключевой части нового финансового регламента FIA, который вступил в силу в этом году.

Очевидно, что сильнее всего ограничение в 145 млн долларов на год бьет по трем самым богатым командам – Mercedes, Red Bull Racing и Ferrari. Им придется вносить наибольшие изменения в свою работу. Например, распределяя работников по проектам, не связанным с Ф1, чтобы вывести их зарплаты из командной платежки.

Но большая тройка не одинока в этих проблемах. Учитывая сокращение лимита до 140 млн в 2022-м и 135 млн в 2023-м, McLaren, Alpine и растущая Aston Martin тоже приближаются к потолку расходов. А значит, должны реагировать уже сейчас.

Теперь главное – быть эффективным во всех сферах и наилучшим образом использовать ресурсы, которые FIA никогда прежде не ограничивала.

«Теперь вопрос будет не в том, кто тратит больше, а в том, кто тратит лучше, – заметил в прошлом году тогдашний босс Renault Сириль Абитбуль. – Это новый образ мышления, новый способ действий, при котором повышается важность планирования, управления ресурсами и кадрами. А не просто способность потратить побольше денег».

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон на прошлой неделе признал, что из всех вызовов 2021 года именно приспособление к меньшим расходом будет для его команды главным.

«Пока важнее всего попытаться понять новые финансовые правила и приспособиться к ним, – сказал Эллисон. – Нам надо убедиться, что наша команда сможет функционировать в рамках новых правил. Мы работали над этим весь 2020 год и продолжили работу зимой. В первую очередь, чтобы понять все пункты этих правил.

А во вторую, чтобы использовать все возможности, какие эти правила дают. Ведь во всех правилах можно найти свои возможности, как только поймешь значение этих правил и адаптируешь под них свои рабочие процессы.

Все эти задачи уже долгое время заставляют нас работать, не покладая рук».

Всем командам придется учиться, причем учиться в процессе работы, постепенно отлаживая свои расходы.

«Лимит расходов будет понижаться три года подряд, – сказал глава McLaren Зак Браун в декабре. – Мы готовы к ограничениям 2021 года и у нас есть план на 2022-й и 2023-й. Но пока мы не заставляем себя придерживаться этих планов строго, так как хотим иметь возможность в процессе найти самый эффективный способ работы в рамках новых ограничений.

В наших планах есть развилки, различные варианты действий, которые мы будем выбирать исходя из того, что поймем в 2021 году».

Зак Браун, глава McLaren Racing Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Перед McLaren этой зимой стояла уникальная задача, ведь из-за перехода с моторов Renault на Mercedes команде пришлось внести куда больше фундаментальных изменений в свою машину, чем ее соперникам. Соответственно, для этого ей пришлось иначе распределять ресурсы, сокращая расходы на что-то другое.

«Многие детали были сохранены в прошлогоднем виде, – отметил производственный директор команды из Уокинга Пирс Тинн. – FIA создала список компонентов, которые переносились из прошлого сезона в нынешней и не числятся в бюджете 2021 года.

Эти детали можно использовать только в том случае, если их уже использовали в прошлом сезоне. Мы довели этот список до максимума, чтобы продолжать использовать, например, детали коробки передач и подвески, и не тратить на них бюджет-2021».

По мнению Тинна, потолок бюджетов это просто очередной вызов для команд Ф1: «Мы всегда работаем под какими-то ограничениями, будь то технические, временные или финансовые. Хотя природа нового лимита и отличается от тех, что бывали прежде. Это потребует небольшой коррекции рабочего подхода – нам придется искать баланс расходов и пользы от них.

Надо вписываться в лимит, но делать это без потери результатов. Нельзя просто сделать более дешевую машину. Иначе она будет медленнее. Надо смотреть на ситуацию в целом, чтобы добиваясь эффективности в разных областях не повредить машине в целом.

Не думаю, что в этом году мы поймем, какие команды лучше всех с этим справились, потому что перенос прошлогодних деталей сильно повлиял на общую картину. Настоящая проверка будет в 2022 году».

Наибольший интерес в свете потолка расходов вызывает Aston Martin. В своих прежних версиях команды из Сильверстоуна была известна эффективностью – она добивалась максимума за свои деньги. Но при Лоуренсе Стролле штат команды стал постоянно расти, а в августе 2022-го Aston Martin должна переехать на новую базу.

Но процесс расширения теперь приходится вести с учетов потолка расходов на 2022-й и 2023-й годы.

Лоуренс Стролл, владелец Racing Point Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

В то же время, команде важно не растерять тот набор навыков, который делал ее успешной в последние годы. Ведь больше не всегда значит лучше. С этим уравнением надо быть начеку.

Технический директор Aston Martin Энди Грин уверен, что традиционные топ-команды утратят преимущество, которое ранее позволяло им решать проблему деньгами.

«Эти команды теперь как динозавры в мире, где надо быть маленьким, поджарым и эффективным, – говори Грин в прошлом году. – По-моему, это наша сильная сторона. Думаю, финансовые ограничения позволят нам бороться с командами, которые ранее были большими. Ведь больше они не смогут быть большими.

Им придется делать шаги назад, отступить к нашему уровню. А мы уже много лет таким занимаемся, мы давно на этом уровне и, кажется, неплохо справляемся.

Но я не говорю, что мы справляемся лучше всех, или что не можем быть лучше. Конечно можем. Но у нас в этом [экономии] больше опыта. У нас отлажены системы, собраны рабочие группы, которые умеют действовать при ограниченном бюджете. Это должно нам помочь».

Грин также отметил, что штат Aston Martin не будет расти просто из-за появления новой базы: «Мы не собираемся нанимать 900 человек, у нас другая стратегия. База даст нам заняться производством, которое прежде было вне нашего контроля. Ведь, будучи маленькой командой, мы многое отдавали на аутсорс.

А начав делать что-то сами, мы сможем сократить время на производство. В этом роль новой базы, а не в расширении штата. С ней мы станем еще эффективнее.

И, заранее зная правила и условия, в которых нужно будет работать, мы можем с чистого листа построить базу, идеально подходящую для новой эры в Формуле 1».

Как говорил Тинн, ситуация станет яснее после 2021 года. Тогда мы увидим, кто лучше всех поработал в этом сезоне, параллельно готовясь к следующему. Не сомневаюсь, зрелище будет увлекательным.