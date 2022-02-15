Технический анализ: Что мы увидели в Alfa Romeo C42

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Пока мы все ждали презентации нового болида Williams, наши итальянские коллеги неожиданно поделились снимками с первой выкатки новой машины Alfa Romeo 2022 года на трассе во Фьорано. Болид, конечно, был покрыт камуфляжем. Однако некоторые ключевые детали конструкции не остались скрыты от глаз.

В отличие от того, что мы могли видеть на других представленных болидах, переднее крыло Alfa Romeo выглядит с одной стороны как деталь, которая еще проходит тесты, с другой – как вполне рабочий элемент.

Фото: Davide Cavazza

Команда решила сделать крайние боковые секции крыла очень минималистичными, что весьма интересно, учитывая, что с 2019 года именно у Alfa Romeo мы могли видеть в этой части наиболее агрессивные решения.

Красная стрелка указывает на то, что с краю крыло сделано максимально плоским. Похоже, это связано с тем, что именно в этом месте нижняя панка крыла наибольшим образом отгибается к низу (синие стрелки).

Также, по примеру McLaren нижняя планка отгибается вниз под носовым обтекателем, загоняя воздух под днище и на понтоны.

На C42 спереди установлена традиционная подвеска с толкающими штангами, но обращает на себя внимание очень высокое расположение верхних рычагов. Более того, все рычаги, а также рулевые тяги располагаются под небольшим углом, что очевидно сделано с целью оптимизировать прохождение сквозь конструкцию подвески воздушных потоков.

Фото: Davide Cavazza

В Alfa Romeo также предпочли создать достаточно большую щель между карбоновыми деталями, закрывающими колеса с внутренней стороны и собственно колесами. Это сделано для привлечения дополнительной вентиляции к тормозным механизмам, при этом воздухозаборники тормозов сделаны довольно минималистичными.

Боковые понтоны по конструкции напоминают что-то среднее между тем, что мы уже видели у Aston Martin и у McLaren. Во всех трех случаях понтоны начинаются с высоко расположенных воздухозаборников радиатора, но если у AMR22 они тянутся до задней части болида, а у MCL36 ниспадают к днищу, то у Alfa Romeo понтоны обладают промежуточной длиной и формой.

При этом понтоны все же не сливаются с днищем, под ними располагаются дополнительные боковые каналы, что позволяет лучше распределить воздушные потоки по бокам машины.

Фото: Davide Cavazza

Понятно, что боковая ширина понтонов ограничена правилами, но с Alfa Romeo в этом плане очевидно готова спорить разве что Aston Martin. Обратите также внимание на сложную форму днища, обозначенную красной стрелкой, которую мы можем оценить благодаря высокому расположению понтона.

Если посмотреть на днище с другого ракурса, то можно увидеть, что Alfa Romeo стала первой командой, показавшей болид с дополнительными крылышками по краям – они показаны красными стрелками. Более того, спереди эти крылышки крепятся к детали днища только металлическим кронштейном.

В задней части боковых деталей днища видны дополнительные загибы, позволяющие направлять воздушные потоки. Нечто подобное мы уже видели на болидах, созданных по предыдущим правилам.

Alfa также стала второй командой, которая выбрала схему с толкающими штангами в задней подвеске взамен привычных для 2021 года тяг. Мы знаем, что такая же схема применена на McLaren, впрочем нет однозначного мнения на этот счет касательно AlphaTauri. Такая схема позволяет сместить элементы подвески в верхнюю часть, освободив снизу больше места под увеличившийся в размерах диффузор.

Команда также вернулась к относительно простой форме верхнего воздухозаборника двигателя с единой перемычкой, слегка выступающей вперед. Такое мы могли видеть на Alfa Romeo в 2018 году, но в прошлом сезоне форма была куда менее обычной.

Официальная презентация Alfa Romeo C42 состоится только 27 февраля. Но живые машины мы снова увидим чуть раньше, на тестах в Барселоне, которые стартуют 23 февраля.



