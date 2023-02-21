Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Компания Honda официально покинула Формулу 1 после сезона 2021 года. Японцы передали все свои технологии бывшим партнерам из Red Bull и продолжают оказывать им техническую поддержку, однако в протоколах силовые установки уже фигурируют под брендом RBPT – Red Bull Powertrain.

Точнее, носили в сезоне-2022, так как при изучении официального заявочного листа нового чемпионата мира выяснилось, что Red Bull и AlphaTauri теперь будут использовать двигатели Honda RBPT.

Кроме того, вместо логотипа гоночного отделения HRC (Honda Racing Corporation) на машины вернутся наклейки самого японского производителя.

На пресс-конференции, прошедшей начале этой неделе, глава HRC Кодзи Ватанабе объяснил: «Это станет символом продолжения нашего партнерства с Red Bull – машины обеих команд будут нести логотипы Honda и HRC, а к официальному названию производителя и индексу силовой установки добавится имя Honda.

Так что компания теперь будет именоваться Honda RBPT, а производимые ею двигатели для сезона-2023 – Honda RBPT H001».

С 2026 года, когда в Ф1 вступит в силу новый регламент на моторы, Red Bull продолжит использовать доработанные силовые установки Honda под именем Ford. Сами японцы тоже получили право строить новые моторы, но пока неизвестно, с какими командами они смогут договориться об их поставках.