Моторы Red Bull в сезоне-2023 вновь будут носить имя Honda
Японский концерн всего год с небольшим тому назад покинул Ф1, но все более явственно дает понять, что его возвращение не за горами
Компания Honda официально покинула Формулу 1 после сезона 2021 года. Японцы передали все свои технологии бывшим партнерам из Red Bull и продолжают оказывать им техническую поддержку, однако в протоколах силовые установки уже фигурируют под брендом RBPT – Red Bull Powertrain.
Точнее, носили в сезоне-2022, так как при изучении официального заявочного листа нового чемпионата мира выяснилось, что Red Bull и AlphaTauri теперь будут использовать двигатели Honda RBPT.
Кроме того, вместо логотипа гоночного отделения HRC (Honda Racing Corporation) на машины вернутся наклейки самого японского производителя.
На пресс-конференции, прошедшей начале этой неделе, глава HRC Кодзи Ватанабе объяснил: «Это станет символом продолжения нашего партнерства с Red Bull – машины обеих команд будут нести логотипы Honda и HRC, а к официальному названию производителя и индексу силовой установки добавится имя Honda.
Так что компания теперь будет именоваться Honda RBPT, а производимые ею двигатели для сезона-2023 – Honda RBPT H001».
С 2026 года, когда в Ф1 вступит в силу новый регламент на моторы, Red Bull продолжит использовать доработанные силовые установки Honda под именем Ford. Сами японцы тоже получили право строить новые моторы, но пока неизвестно, с какими командами они смогут договориться об их поставках.
Мнение: что стало самым важным в презентациях команд Ф1 2023 года
Другович заменит Стролла на тестах Aston Martin
Самое важное:
Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах
Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах
СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari
СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari
Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет
Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет Эксперт: В Mercedes наверняка подготовили план Б, если их машина вновь не поедет
Галерея: Honda RC213V для нового сезона MotoGP
Галерея: Honda RC213V для нового сезона MotoGP Галерея: Honda RC213V для нового сезона MotoGP
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.