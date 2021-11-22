Honda внезапно похвалила Алонсо: Он все же наш бывший

В Катаре Фернандо Алонсо впервые с 2014 года поднялся на подиум Формулы 1, завоевав третье место с командой Alpine. С 2015 года он пытался добиться успеха с командой McLaren, но не смог этого сделать в том числе из-за сложностей с новыми двигателями Honda.

Проблемы с моторами привели к конфликту: Алонсо несколько раз жаловался на мощность и надежность силовых установок Honda и в итоге дождался встречных обвинений.

Итогом этого конфликта стал разрыв McLaren с Honda и ухудшение отношений между Honda и Алонсо лично. Однако в Катаре технический директор Honda Тойохару Танабе нашел слова поздравления для Алонсо.

«Мне бы хотелось поздравить Фернандо Алонсо с финишем на подиуме, – сказал Танабе. – Он также наш бывший гонщик».

Затем представитель японского автоконцерна подвел итог Гран При для команд Red Bull и AlphaTauri, который сейчас используют силовые установки Honda.

«Это был для нас непростой уик-энд, но заработанные очки очень важны, так как Макс остается лидером чемпионата, а Red Bull даже сократила отрыв от Mercedes в Кубке конструкторов, – заявил Танабе. – Отмечу, что Ферстаппену не повезло потерять пять мест на старте, а Серхио Перес стартовал 11-м. Но в итоге Макс быстро вернул себе вторую позицию, а Чеко смог прорваться на четвертую. В гонке мы правда сделали все, что могли. Жаль, что пилотам AlphaTauri повезло меньше.

Теперь у нас есть две недели без гонок, и мы постараемся использовать это время для того, чтобы придумать, как повысить отдачу силовой установки».