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Формула 1 / Гран При России / Новость

Honda внесла изменения в мотор после сходов Ферстаппена

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Honda внесла изменения в мотор после сходов Ферстаппена
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Доработав электронные компоненты и программную часть, японцы надеются избежать новых проблем

Макс Ферстаппен сошел в Монце, а в Муджелло еще до старта пожаловался на падение мощности, из-за чего стал жертвой аварии на первом круге. 

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Воспользовавшись перерывом после Гран При Тосканы, специалисты Honda провели анализ неисправностей. Они пришли к выводу, что проблемы не связаны ни с одним из ключевых компонентов силовой установки, включая тепловой и кинетический мотор-генераторы. 

В действительности неполадки в Муджелло оказались следствием стечения ряда факторов. Главными из них оказались одновременные сбои в работе электронных компонентов и компьютерного софта. Именно из-за этого и начала падать мощность. 

Установив причины, японские инженеры предприняли все необходимые меры, чтобы исключить повторение подобной ситуации в будущем.  

В преддверии Гран При России технический директор Honda F1 Тойохару Танабе сказал: «За время после этапа в Муджелло нашим приоритетом был тщательный анализ причин схода Макса в гонке.

Проведенное исследование выявило, что причина была вызвана несколькими факторами. Мы смогли принять контрмеры, чтобы разобраться с этим и исключить повторение отказа». 

В Сочи Honda по изначальному плану собиралась перевести своих пилотов на вторые моторы. Однако и в Red Bull, и в AlphaTauri замены в итоге потребовались раньше. Про переход на третьи в сезоне силовые установки, что привело бы к штрафам, в Honda ничего не сообщили.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Команды Red Bull Racing
Автор Джонатан Нобл

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