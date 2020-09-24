Honda внесла изменения в мотор после сходов Ферстаппена

Макс Ферстаппен сошел в Монце, а в Муджелло еще до старта пожаловался на падение мощности, из-за чего стал жертвой аварии на первом круге.

Воспользовавшись перерывом после Гран При Тосканы, специалисты Honda провели анализ неисправностей. Они пришли к выводу, что проблемы не связаны ни с одним из ключевых компонентов силовой установки, включая тепловой и кинетический мотор-генераторы.

В действительности неполадки в Муджелло оказались следствием стечения ряда факторов. Главными из них оказались одновременные сбои в работе электронных компонентов и компьютерного софта. Именно из-за этого и начала падать мощность.

Установив причины, японские инженеры предприняли все необходимые меры, чтобы исключить повторение подобной ситуации в будущем.

В преддверии Гран При России технический директор Honda F1 Тойохару Танабе сказал: «За время после этапа в Муджелло нашим приоритетом был тщательный анализ причин схода Макса в гонке.

Проведенное исследование выявило, что причина была вызвана несколькими факторами. Мы смогли принять контрмеры, чтобы разобраться с этим и исключить повторение отказа».

В Сочи Honda по изначальному плану собиралась перевести своих пилотов на вторые моторы. Однако и в Red Bull, и в AlphaTauri замены в итоге потребовались раньше. Про переход на третьи в сезоне силовые установки, что привело бы к штрафам, в Honda ничего не сообщили.