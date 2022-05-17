Honda вернется в Ф1 на Гран При Японии в роли титульного спонсора этапа

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Японский автопроизводитель Honda объявил о достижении договоренности с организаторами Формулы 1 о том, чтобы он стал титульным спонсором Гран При Японии. Этот этап проходит на трассе Сузука, которая принадлежит компании Honda.

Официально Honda покинула Формулу 1 в конце прошлого сезона. До тех пор она была поставщиком силовых установок для команд Red Bull и Alpha Tauri. Свое решение покинуть Формулу 1 японская корпорация объяснила необходимостью выделения средств на то, чтобы быстрее электрифицировать свой модельный ряд.

Решение было принято еще осенью 2020 года. С тех пор, однако, произошло несколько ключевых событий. Во-первых, Red Bull сумела выиграть чемпионат 2021 года в личном зачете, то есть Honda фактически ушла на взлете. А во-вторых, японские моторы фактически остались на болидах Red Bull еще на несколько лет, просто теперь компания не поставляет их команде на правах партнера, а продает.

Официально нынешние японские двигатели в Формуле 1 называются Red Bull Powertarins, однако Honda получила право рассчитывать на размещение небольшого логотипа автоспортивного подразделения Honda на болидах «Быков».