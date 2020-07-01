Honda в обход карантина подготовила новые моторы для Red Bull

Red Bull и AlphaTauri получат обновленные версии силовых установок Honda уже на первом Гран При сезона Формулы 1 в Австрии. В отличие от конкурентов, в Honda смогли обойти правило обязательного закрытия фабрик на карантин и подготовить новый мотор.

В регламенте говорилось, что производитель может отказаться от части весеннего карантина, если в стране, где расположена их фабрика, ограничения по коронавирусу не соответствуют европейским. Этим и воспользовалась Honda, чья база находится в Японии.

Благодаря этому в Сакуре смогли подготовить новую силовую установку к этапу в Шпильберге, а оставшиеся дни карантина компания отбудет летом, сообщает Judge13.

Такое действие Honda может стать решающим для сезона-2020, так как после Гран При Австрии производителям разрешат внести лишь по одному изменению в блок MGU-K, батарею и электронику силовой установки.