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Honda в обход карантина подготовила новые моторы для Red Bull

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Honda в обход карантина подготовила новые моторы для Red Bull
Автор:
, редактор
1 июл. 2020 г., 07:13

Обновленная силовая установка достанется и Даниилу Квяту

Red Bull и AlphaTauri получат обновленные версии силовых установок Honda уже на первом Гран При сезона Формулы 1 в Австрии. В отличие от конкурентов, в Honda смогли обойти правило обязательного закрытия фабрик на карантин и подготовить новый мотор.

В регламенте говорилось, что производитель может отказаться от части весеннего карантина, если в стране, где расположена их фабрика, ограничения по коронавирусу не соответствуют европейским. Этим и воспользовалась Honda, чья база находится в Японии. 

Благодаря этому в Сакуре смогли подготовить новую силовую установку к этапу в Шпильберге, а оставшиеся дни карантина компания отбудет летом, сообщает Judge13. 

Такое действие Honda может стать решающим для сезона-2020, так как после Гран При Австрии производителям разрешат внести лишь по одному изменению в блок MGU-K, батарею и электронику силовой установки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды AlphaTauri В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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