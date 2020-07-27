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Honda улучшила мотор, пока другим запрещали. FIA все объяснила

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Honda улучшила мотор, пока другим запрещали. FIA все объяснила
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
27 июл. 2020 г., 11:03

В федерации уверены, что японцы не получили несправедливого преимущества над конкурентами

Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, наложили существенный отпечаток на разработки, которые ведут команды Формулы 1. В частности, весной все команды соблюдали карантин и не имели возможность дорабатывать машину и силовую установку.

Например, в Ferrari признали, что имели некоторые наработки по части развития мотора, которые не смогут применить на трассе в этом году из-за карантинных правил. Однако в Honda смогли не только подготовить обновление мотора, но и привезти его на первый же Гран При сезона-2020. 

Ранее уже сообщалось, что японцы поработали над обновлениями благодаря иным, нежели в Европе, правилам карантина. Теперь глава департамента FIA, отвечающего за гонки на одноместных машинах, Николя Томбасис, подробнее объяснил ситуацию.

Технический директор программы Honda в Формуле 1 Тойохару Танабе и глава Honda Motorsport Масаси Ямамото

Технический директор программы Honda в Формуле 1 Тойохару Танабе и глава Honda Motorsport Масаси Ямамото

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

«У Honda был не такой карантин, как у других производителей, – признал Томбасис. – И в плане продолжительности, и в плане сроков.

Дело в том, что все команды и производители согласились, что в экстремальных условиях никто не должен провести на карантине больше времени, чем остальные. Даже если его страну эпидемия затронула сильнее.

Например, в Италии карантин ввели раньше, а в Великобритании позже. Но мы сказали, что обязательные паузы в работе у всех должны быть равными: никто не должен получить преимущества или пострадать сильнее других».

В FIA побоялись, что японское правительство может ввести собственный карантин летом, а не весной, как это было в Европе. В таком случае Honda не смогла бы вообще проводить работы над мотором, а для соблюдения равенства федерации пришлось бы запретить работу и остальным производителям. В итоге, Honda разрешили перенести карантин на лето.

«В Японии эпидемия развивалась совершенно по-другому, – отметил Томбасис. – И договариваясь о правилах в апреле, мы не знали, будет ли в Японии карантин летом. Так что мы позволили Honda отбыть карантин позже.

Если бы им по закону пришлось закрыться в июле, нам пришлось бы на месяц закрыть и европейские команды. Поэтому Honda работала, пока в Европе был карантин. А теперь все наоборот. Ситуация не идеальная, но нельзя добиться полного равенства для людей в разных обстоятельствах. Мы сделали лучшее из возможного».

Задняя часть Red Bull Racing RB16

Задняя часть Red Bull Racing RB16

Фото: Red Bull Content Pool

Томбасис добавил, что Honda не нарушила правил, которые запрещали увеличивать мощность силовых установок после даты омологации в прошедшем феврале. Доработки компании были связаны с надежностью моторов.

«Все установки были внесены в досье омологации. И никто, включая Honda, не увеличивал их мощность. Однако многие захотели повысить надежность, а мы не желаем, чтобы правила омологации приводили к сходам с дистанции. 

У нас есть четкий процесс одобрения апгрейдов по части надежности. В том числе, мы извещаем о них других производителей моторов. Нельзя сказать, что работаешь над надежностью, а тем временем нарастить обороты, или повысить мощность батареи. Все, включая Honda, следуют процедуре».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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