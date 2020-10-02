Honda уйдет из Ф1 в конце 2021 года

Сенсационное заявление было сделано в пятницу на пресс-конференции в токийской штаб-квартире Honda.

Компания назвала причиной такого решения стремление двигаться в сторону электромобилей и постепенный отказ от моторов внутреннего сгорания.

В официальном заявлении производителя сказано: «Honda необходимо направить свои корпоративные ресурсы на исследования и разработки в области силовых установок будущего и энергетических технологий, включая машины на топливных элементах и технологии батарей, которые станут ядром безуглеродных технологий».

Японцы вернулись в Формулу 1 в 2015 году и после трех неудачных сезонов с McLaren переключилась на сотрудничество с Red Bull – сначала их моторы стояли на машинах Toro Rosso, а с прошлого сезона их используют и гонщики главной команды «Быков».

Макс Ферстаппен принес Honda первую победу на Гран При Австрии, а всего за это время выиграл четыре Гран При, в том числе этим летом в Сильверстоуне. Пьер Гасли стал сильнейшим в Монце за рулем AlphaTauri.

Однако, несмотря на очевидный прогресс Honda, Red Bull не удавалось всерьез конкурировать с Mercedes в споре за титулы. При этом в японской компании ни разу не озвучивали долгосрочных планов, связанных с Ф1.

В прошлом году Honda объявила, что ее программа будет продлена еще на год – до конца 2021-го. Уже тогда представители компании говорили, что более дальние планы вызывают у них определенные вопросы.

«Мы изучаем, сколько нам будет стоить переход на новый регламент, – говорил в то время управляющий директор Honda F1 Масаши Ямамото в интервью Motorsport.com. – Мы видим, что сейчас это непросто для всех автопроизводителей, так как общая картина меняется в сторону электрификации.

Так что мы изучаем стоимость разработок и ведем внутреннее обсуждение».

На вопрос о том, является ли цена проекта определяющим фактором, он ответил: «Это правда, цена очень важна. Но приоритет для нас – победы. Если мы решаем где-то участвовать, то нацеливаемся только побеждать».