Honda вынуждена сократить расходы на Ф1 из-за электромобилей

Японская корпорация Honda в этом сезоне существенно улучшила характеристики собственных двигателей, поставляемых командам Формулы 1. Это позволило Red Bull принести японцам первые победы с момента их возвращения в чемпионат в 2015 году. По слухам, наибольшие инвестиции Honda выделила на развитие моторов 2020 года, чтобы Red Bull и Макс Ферстаппен могли бороться за победу в чемпионате.

Однако руководство автоконцерна до сих пор не дало добро на продолжения участия в чемпионате в 2021 году. Ранее говорилось, что такое решение будет принято после публикации регламента 2021 года. Этот свод правил уже представлен. По словам управляющего директора программы Honda в Формуле 1 Масаси Ямамото, теперь в компании обсуждают возможности сокращения расходов.

«Мы сейчас подсчитываем, во сколько нам обойдется продолжение участия с учетом принятия нового технического регламента, – сказал Ямамото Motorsport.com. – Сейчас все автопроизводители находятся в трудном положении, так как индустрия переходит на электромобили. Так что мы проводим учет наших расходов.

Собственно, расходы являются главной проблемой, препятствующей продолжению нашего участия в чемпионате. Нашей главной целью остаются победы, раз уж мы решили участвовать, то надо стремиться к ним. И, конечно, хорошо видеть хорошие результаты в этом году. Но еще важнее сохранять разумный баланс трат. Нам пришлось потратить кучу денег для того, чтобы догнать лидеров. А теперь надо научиться, как сохранять этот технический уровень, снижая при этом расходы».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл