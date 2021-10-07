Honda сохранит поддержку своих пилотов в Ф1 после 2021 года

Еще год назад концерн Honda объявил об уходе из Формулы 1 после окончания нынешнего сезона. Однако вскоре выяснилось, что этот исход будет происходить не столь стремительно, как казалось в начале.

Так, права на производство силовых установок Honda под собственной маркой достанется Red Bull. Позже было объявлено о том, что Red Bull также получит поддержку японских инженеров по силовым установкам на 2022 год, хотя надписей Honda на их болидах уже не будет.

Накануне Гран При Турции, где Red Bull и родственная команда AlphaTauri выступят в особых ливреях в честь «Хонды», партнеры прямо заявили, что из сотрудничество в конце года полностью не обрывается. В частности, продолжит действовать программа Honda по поддержке молодых японских пилотов, которая в частности помогла Юки Цуноде попасть в AlphaTauri.

«Мы рады, что в 2022 сохраним существенную поддержку со стороны Honda, как по технической части, так и в рамках общего сотрудничества, – заявил глава команды Red Bull Кристиан Хорнер. – Это обеспечит плавное превращение Red Bull из производителя гоночных шасси в компанию, которая также выпускает моторы.

Сейчас я также готов поделиться с вами новостями о том, что наше сотрудничество с Honda не прекращается, а будет расширено на другие гоночные направления, а может даже и на иные виды спорта. В частности, это касается программы поддержки молодых пилотов. Пусть участие компании в Формуле 1 подходит к концу, наше совместное путешествие не заканчивается».

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