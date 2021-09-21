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Формула 1 Новости

Honda: с 2023 года Red Bull будет справляться сам

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Honda рассчитывает помогать с моторами только год

Honda: с 2023 года Red Bull будет справляться сам

Honda покинет Формулу 1 в конце 2021 года, однако в следующем сезоне продолжит собирать силовые установки для Red Bull на своей базе в Сакуре. Сообщалось, что стороны вели переговоры о какой-то технической поддержки со стороны японского производителя.

Но по словам главы Honda Масаси Ямамото, с сезона-2023 Red Bull нужно будет разбираться с моторами полностью самостоятельно.

«Пока мы не говорили о том, чтобы поддерживать Red Bull в 2023-м, – сказал Ямамото Racing News 365. – В следующем году будет переходный период, мы оставим им все свои технологии. А с 2023-го, мы думаем, они могут справляться сами. Сейчас мы на последнем этапе обсуждения маркетинговых прав».

Honda поставляет двигатели Red Bull с 2019 года. За это время команда выиграла 13 Гран При и достигла второго места в Кубке конструкторов.

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