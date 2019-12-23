Honda: Red Bull и Toro Rosso для нас равны

В сезоне-2019 Honda впервые с 2008 года поставляла моторы сразу двум командам Формулы 1 – Red Bull и Toro Rosso. В японской компании признали, что двукратное увеличение числа клиентов далось ей непросто, но принесло и пользу.

«Конечно, было трудно, – сказал технический директор Honda Танабе. – Больше сотрудников, больше моторов. Пока вся работа с обеими командами идет разумно. Я спросил механиков и инженеров: “Что мы можем сделать на следующий год? Пересмотрите нашу работу в прошлом году, скажите, в чем были проблемы”.

Потом мы сможем составить список и обсудить его внутри компании, рассмотреть его с департаментом разработки и придумать что-то к следующему году».

Одним из очевидных плюсов работы с двумя командами стало значительное увеличение времени работы моторов Honda на трассе. В прошедшем сезоне они проехали 60466 км в рамках Гран При, в то время как самый большой показатель за предыдущие четыре года равнялся 29483 км. Но по словам Танабе, дело не только в удвоении времени на трассе.

«Между двумя нашими командами есть разница, – сказал Танабе. – Кое-чему мы учимся от них обеих. Больший объем информации помогает нам прибавлять».

Хотя Red Bull и Toro Rosso являются родственными командами, и в австрийской компании делают ставку на первую из них, Honda настаивает на одинаковом отношении к обеим.

«Мы в равной мере поддерживаем обе команды, – заверил Танабе. – В спецификации моторов, их количестве и числе механиков. Все одинаково. В начале года мы распределили людей, работавших в прошлом году, и добавили сотрудников для достижения нужного уровня. В том же стиле мы будем работать в следующем году и всегда в дальнейшем».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл