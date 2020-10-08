Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
10 Часов
:
55 Минут
:
01 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
63 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Honda продолжит поддерживать Цуноду

Поделились
Комментарии
Honda продолжит поддерживать Цуноду
Автор:
, Главный редактор

Решение Honda прекратить выступления в Ф1 сочли хорошей новостью для Даниила Квята. Но все оказалось не так просто

Объявление об уходе марки Honda из Формулы 1 среди прочего поставило под вопрос будущее Юки Цуноды. Выступающий сейчас в Формуле 2 (и занимающий 3-е место в общем зачете) пилот пользуется поддержкой Honda и одновременно входит в юниорскую программу Red Bull – что явно не является абсолютным совпадением. Многие наблюдатели уже видят в Цуноде претендента на место Даниила Квята в команде AlphaTauri – а отдельные источники говорят, что уже рассматривается вариант в следующем году и вовсе посадить японца за руль болида Red Bull.

Читайте также:

Логично предположить, что после получения новостей о скором уходе Honda мотивация австрийцев рассматривать кандидатуру Цуноды заметно снизилась. Однако Масаши Ямамото, возглавляющий программу Honda в Ф1, заявил о продолжении поддержки молодого пилота – и о том, что шансы Цуноды попасть в число участников чемпионата мира ниже не стали.

«Red Bull видит его талант и его возможности, – сказал менеджер в интервью сайту The Race. – И именно позитивная оценка Red Bull заставляет меня думать о Юки как о будущем пилоте Ф1. Так или иначе, Honda продолжит поддерживать его чем только сможет.  

Мы уже три или четыре года обсуждаем с Хельмутом Марко возможность вырастить японского гонщика, который мог бы выигрывать гонки в Формуле 1. Но у Red Bull весьма высокие требования к кандидатам, и на Юки тоже смотрят придирчиво. Впрочем, я все-таки думаю, что у нас получится добиться поставленной цели.

Это очень важная история для японской компании – и для японских болельщиков. Если японский пилот выведет на трассу в Сузуке болид Ф1 с мотором Honda – для зрителей это будет мега-событием. И мы рассчитываем воплотить эту мечту в жизнь».

Читайте также:

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

Предыдущая новость

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

Следующая новость

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Honda продолжит поддерживать Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Honda продолжит поддерживать Цуноду

Мотор от машины Алонсо и подвеска как на «Запорожце». Как устроена гоночная Lada, которая побеждает Audi и Hyundai
СМП РСКГ СМП РСКГ / Самое интересное

Мотор от машины Алонсо и подвеска как на «Запорожце». Как устроена гоночная Lada, которая побеждает Audi и Hyundai

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda
Формула 1 Формула 1 / Новость

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda

Самое важное:

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка
Формула 1 Формула 1 / Новость

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка

Honda продолжит поддерживать Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Honda продолжит поддерживать Цуноду

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

Самое читаемое

1
Формула 1

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

2
MotoGP

Росси: Я живу среди русских!

3
Формула 1

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

4
Формула 1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

5
Формула 1

Honda продолжит поддерживать Цуноду

47мин

Самое важное:

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка
Формула 1

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка

Honda продолжит поддерживать Цуноду
Формула 1

Honda продолжит поддерживать Цуноду

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Формула 1

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1
Формула 1

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.