Honda продолжит поддерживать Цуноду

Объявление об уходе марки Honda из Формулы 1 среди прочего поставило под вопрос будущее Юки Цуноды. Выступающий сейчас в Формуле 2 (и занимающий 3-е место в общем зачете) пилот пользуется поддержкой Honda и одновременно входит в юниорскую программу Red Bull – что явно не является абсолютным совпадением. Многие наблюдатели уже видят в Цуноде претендента на место Даниила Квята в команде AlphaTauri – а отдельные источники говорят, что уже рассматривается вариант в следующем году и вовсе посадить японца за руль болида Red Bull.

Логично предположить, что после получения новостей о скором уходе Honda мотивация австрийцев рассматривать кандидатуру Цуноды заметно снизилась. Однако Масаши Ямамото, возглавляющий программу Honda в Ф1, заявил о продолжении поддержки молодого пилота – и о том, что шансы Цуноды попасть в число участников чемпионата мира ниже не стали.

«Red Bull видит его талант и его возможности, – сказал менеджер в интервью сайту The Race. – И именно позитивная оценка Red Bull заставляет меня думать о Юки как о будущем пилоте Ф1. Так или иначе, Honda продолжит поддерживать его чем только сможет.

Мы уже три или четыре года обсуждаем с Хельмутом Марко возможность вырастить японского гонщика, который мог бы выигрывать гонки в Формуле 1. Но у Red Bull весьма высокие требования к кандидатам, и на Юки тоже смотрят придирчиво. Впрочем, я все-таки думаю, что у нас получится добиться поставленной цели.

Это очень важная история для японской компании – и для японских болельщиков. Если японский пилот выведет на трассу в Сузуке болид Ф1 с мотором Honda – для зрителей это будет мега-событием. И мы рассчитываем воплотить эту мечту в жизнь».