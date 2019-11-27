Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год

Поделились
Комментарии
Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год
Автор:
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль
27 нояб. 2019 г., 08:51

Советник Red Bull Хельмут Марко объявил, что контракт с японскими мотористами будет продлен до конца 2021 года. Вскоре это было подтверждено пресс-службой команды.

Контракт Honda с Red Bull и Toro Rosso был заключен до конца 2020 года и истекал перед серьезной сменой технических и спортивных правил в Формуле 1. Хельмут Марко подтвердил, что соглашение с японской компанией будет продлено на один сезон.

«Для нас это большое облегчение, мы очень довольны Honda», – отметил Марко в эфире ServusTV.

Недавно в Honda отмечали, что выступления в Ф1 после 2020 года будут зависеть в первую очередь от финансовых факторов. Таким образом, сезон-2021 японская компания будет рассматривать как площадку для тестов после введения новых правил в Ф1, поскольку вопрос о долгосрочном будущем Honda в чемпионате остается открытым.

Что касается других мотористов, Mercedes уже продлила контракт с Williams до 2025 года, а McLaren будет получать чемпионские моторы с 2021-го. 

Обновление: вскоре после публикации заметки Red Bull, Toro Rosso и Honda в социальных сетях подтвердили информацию о продлении соглашения на 2021 год.

 

Читайте также:

Следующая новость
Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится

Предыдущая новость

Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится

Следующая новость

Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории

Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
1 день
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

2
Формула 1

Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год

3
Формула 1

Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1

4
Формула 1

Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем

33мин
5
Формула E

От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем
F1

Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем

Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории
F1

Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории

Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год
F1

Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год

Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится
F1

Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится

Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1
F1

Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.