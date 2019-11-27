Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год

Контракт Honda с Red Bull и Toro Rosso был заключен до конца 2020 года и истекал перед серьезной сменой технических и спортивных правил в Формуле 1. Хельмут Марко подтвердил, что соглашение с японской компанией будет продлено на один сезон.

«Для нас это большое облегчение, мы очень довольны Honda», – отметил Марко в эфире ServusTV.

Недавно в Honda отмечали, что выступления в Ф1 после 2020 года будут зависеть в первую очередь от финансовых факторов. Таким образом, сезон-2021 японская компания будет рассматривать как площадку для тестов после введения новых правил в Ф1, поскольку вопрос о долгосрочном будущем Honda в чемпионате остается открытым.

Что касается других мотористов, Mercedes уже продлила контракт с Williams до 2025 года, а McLaren будет получать чемпионские моторы с 2021-го.

Обновление: вскоре после публикации заметки Red Bull, Toro Rosso и Honda в социальных сетях подтвердили информацию о продлении соглашения на 2021 год.