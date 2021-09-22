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Формула 1 / Гран При России Новости

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена

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Начиная с Гран При Бельгии Red Bull использует новую батарею в гибридной системе

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена

Накануне Гран При России компания Honda призналась, что Макс Ферстаппен вот уже несколько этапов использует обновленную силовую установку. В ней применяется новая тяговая батарея гибридного привода. Впервые новая батарея появилась в болиде голландца на Гран При Бельгии сразу после летнего перерыва.

По правилам команда не может менять компоненты силовой установки по ходу сезона. И Honda действительно представила в начале 2021 года новый двигатель, который остается неизменным. Однако батарея на нем до сих пор использовалась модификации 2020 года и у производителя оставалось право ее заменить.

«Мы разрабатывали эту батарею в течение нескольких лет, добившись повышения эффективности и снижения веса, – рассказал в Сочи главный моторист Honda Ясуаки Асаки. – Да, это наш последний год в Формуле , но мы не останавливали работу и к началу второй половины сезона представили новую, более легкую, более мощною батарею.

Изначально новый источник энергии готовился к 2022 году. Но мы постарались и представили его раньше, так как теперь перед нами стоит цель опередить Mercedes и покинуть Формулу 1 в статусе чемпионов».

Начиная с Гран При Голландии новая батарея досталась и Серхио Пересу, а с Монцы ее получил и болид AlphaTauri Пьера Гасли.

Дополнительная информация: Люк Смит

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