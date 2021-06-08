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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции

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Red Bull получит новое усиление в титульной схватке

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции

Производитель силовых установок Honda намерен привести обновленные двигатели V6 уже на следующий этап Формулы 1 во Франции. По данным Auto Motor und Sport, к тому времени моторы полностью пройдут проверку на тестовых стендах.

Новые двигатели могли быть использованы уже в Азербайджане, но в Honda предпочли дополнительно убедиться в их надежности. Ожидается, что обновление силовых установок повысит их мощность, но точные цифры пока не называются. 

При этом стоит оговориться, что в этом году возможности доработок силовых установок сильно ограничены с целью снижения расходов. Изменения в конструкции возможны только с целью повышения уровня надежности, безопасности и т.д. Это не исключает полностью возможности внесения изменений, влияющих на эффективность – но влияние их на ключевые характеристики будет радикально меньше. В частности, эксперты считают, что в этом году уже идет речь об использовании по ходу всего сезона одной версии мотора – а не трех, как это часто было в предыдущие годы.

Honda поставляет силовые установки Red Bull и AlphaTauri. Команда покинет Формулу 1 в конце 2021 года, но до тех пор обещала дорабатывать мотор, чтобы помочь Red Bull в борьбе за победу в чемпионате.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Франции Билеты
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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