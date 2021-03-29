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Формула 1 / Новость

Honda превзошла Mercedes. Но только прошлогодний

Автор:
, редактор

Японцы даже готовы подумать об уменьшении мощности

Honda превзошла Mercedes. Но только прошлогодний

В 2021 году Honda представила свою новую силовую установку для Формулы 1, которую многие сочли серьезным шагом вперед. Болид с мотором Honda смог выиграть первую же квалификацию сезона. 

Технический директор Honda Тоехару Танабе не стал оценивать положение своего мотора относительно конкурентов, но отметил, что прошлогодний двигатель Mercedes японцам точно удалось превзойти.

«Если сравнить мощность с прошлогодним мотором Mercedes, то наш нынешний двигатель лучше, – цитирует Танабе японский сайт Auto Sport Web. – А еще Эдриан Ньюи был очень доволен тем, как мы помогли с работой над шасси».

При этом Танабе не уверен, что моторы Honda будут работать в полную мощность на всех этапах: «Нам надо подумать о характеристиках каждой гонки и настроить мотор в соответствие с ними. Обойтись тремя моторами на 23 гонки это вызов».

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Автор Иван Матушкин

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