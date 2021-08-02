Honda попробует спасти поврежденный мотор Ферстаппена

По ходу уик-энда на «Хунгароринге» представители Honda сначала сообщили, что силовая установка Макса Ферстаппена в полном порядке после жесткого удара о барьер на британском Гран При – но вскоре после этого все же нашли повреждения и предпочли заменить двигатель.

Есть основания полагать, что вопросы возникли не собственно к двигателю, а к механизму его крепления к монококу.

В Honda рассказали, что все же попробуют восстановить мотор, чтобы голландский пилот не получил штрафа за превышение количества компонентов по ходу сезона.

Технический директор японцев в Ф1 Тойохару Танабе объяснил: «Мы вновь отправим его на нашу базу в Сакуре, чтобы со всем разобраться. Это позволит понять, какие последствия может вызвать использование этого мотора в дальнейшем, и реально ли восстановить его.

Сделать это с помощью запасных частей не получится. Но мы изучим возможность внешнего ремонта. Тогда станет окончательно понятна судьба этого двигателя. Сейчас я не знаю ответа, могу лишь сказать, что ситуация очень сложная».

Танабе добавил, что повреждения были выявлены только после квалификации: «Когда мы получили машину, то сняли с нее кузовные панели, некоторые детали, и при проверке силовой установки нашли дефект.

Перед квалификацией мы уже проводили точно такую же проверку – и все было в порядке. Но после появился скол, откуда сочилось масло. Это никак не отражалось на эффективности мотора, потому мы ничего не увидели в данных».

Сейчас у Honda есть и еще один двигатель, с которым предстоит разобраться – тот, что стоял в Венгрии у Серхио Переса и получил повреждения в стартовой аварии.

«Мы видим в его данных определенные аномалии, – признал Танабе. – И мне кажется, что использовать его в будущем едва ли получится».

Дополнительная информация: Кен Танака