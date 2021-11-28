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Формула 1 Новости

Honda пообещала Red Bull выжать из моторов максимум

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Японская компания не намерена прекращать работу с силовыми установками накануне прекращения своего участия в Формуле 1

Honda пообещала Red Bull выжать из моторов максимум

Оставшиеся два этапа Формулы 1 2021 года станут последними для Honda, которая покидает чемпионат. При этом поставщик японских силовых установок впервые после своего возвращения в 2015 году имеет шансы на титулы как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов.

Накануне последних этапов технический директор Honda в Формуле 1 Тойохару Танабе пообещал, что его команда не опустит руки и до последнего будет делать все возможное, чтобы найти способ выжать из силовых установок дополнительные лошадиные силы.

«У нас впереди две гонки, одна в Саудовской Аравии, вторая в Абу-Даби, – заявил Танабе японскому изданию AS-web. – И нам нужно понять, что еще мы можем сделать к этим двум Гран При. В Джидде характеристики трассы таковы, что важна именно максимальная скорость на длинных прямых. Но уже в Лосаиле мы видели, что былого преимущества Mercedes в таких условиях больше нет.

Так что мы станем работать с командой, чтобы выжать из наших моторов максимум и как можно лучше приготовиться к двум оставшимся гонкам».

На конкретный вопрос о том, чего ожидать, Танабе ответил с японской образностью.

«Всегда хочется попутного ветра, и в этом году с направлением ветра нам везло, – сказал технических директор Honda. – Однако время от времени мы также сталкивались и с сильным встречным ветром. Я не могу предсказать, в какую сторону будет дуть ветер на оставшихся этапах. Но мы думаем о любой возможности прибавить в мощности, которая представляется, мы не просто отвечаем на запросы команды. Впрочем, нужно учесть, что скорость болида определяется совокупностью всех факторов, а не только характеристиками одного шасси или силовой установки».

Поскольку сами моторы на болидах Red Bull меняться уже не будут, то речь может идти максимум о точечных настройках и, например, о переводе их из относительно «щедящих» режимов в более рискованные режимы повышенной мощности (и пониженной надежности).

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