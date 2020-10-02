Honda пообещала подготовить новый мотор для 2021 года
Несмотря на решение покинуть чемпионат мира, японская компания не собирается отказываться от борьбы в своем последнем сезоне
В пятницу стало известно, что руководители Honda решили ориентироваться на «зеленые» технологии, потому производитель покинет Формулу 1 в конце 2021 года.
На организованной по этому поводу пресс-конференции в Токио генеральный директор Honda Такахиро Хачиго заверил, что до этого времени гоночная программа будет получать прежнюю поддержку, и японцы выполнят все взятые на себя обязательства.
«В этом году нас ждут еще семь гонок, – сказал он. – Затем впереди целый сезон, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы стать сильнейшими.
К будущему году мы подготовим новую силовую установку, потому можно рассчитывать на успешные выступления с Red Bull. Мы нацелены на победу в сезоне».
В нынешнем чемпионате проблемы шасси RB16 и недостаточная надежность самого мотора Honda лишили Макса Ферстаппена важных очков, не позволив ему включиться в спор за титул.
И хотя с момента возвращения в Формулу 1 в 2015 году Honda так и не достигла изначально озвученных целей, Хачиго отметил, что компания может быть удовлетворена тем, чего смогла достичь.
Японский производитель стал единственным, кому по ходу гибридной эры удалось добиться побед сразу с двумя командами – благодаря недавнему успеху Пьера Гасли из AlphaTauri в Монце.
«Первые три года [с McLaren] оказались крайне сложными, – сказал глава компании. – Но мы справились с этим. И до настоящего времени одержали пять побед. Потому до известной степени мы можем быть довольны результатами.
В будущем году мы сделаем все, что в наших силах. Надеюсь, болельщики останутся с нами и продолжат поддерживать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл