Honda пообещала подготовить новый мотор для 2021 года

В пятницу стало известно, что руководители Honda решили ориентироваться на «зеленые» технологии, потому производитель покинет Формулу 1 в конце 2021 года.

На организованной по этому поводу пресс-конференции в Токио генеральный директор Honda Такахиро Хачиго заверил, что до этого времени гоночная программа будет получать прежнюю поддержку, и японцы выполнят все взятые на себя обязательства.

«В этом году нас ждут еще семь гонок, – сказал он. – Затем впереди целый сезон, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы стать сильнейшими.

К будущему году мы подготовим новую силовую установку, потому можно рассчитывать на успешные выступления с Red Bull. Мы нацелены на победу в сезоне».

В нынешнем чемпионате проблемы шасси RB16 и недостаточная надежность самого мотора Honda лишили Макса Ферстаппена важных очков, не позволив ему включиться в спор за титул.

И хотя с момента возвращения в Формулу 1 в 2015 году Honda так и не достигла изначально озвученных целей, Хачиго отметил, что компания может быть удовлетворена тем, чего смогла достичь.

Японский производитель стал единственным, кому по ходу гибридной эры удалось добиться побед сразу с двумя командами – благодаря недавнему успеху Пьера Гасли из AlphaTauri в Монце.

«Первые три года [с McLaren] оказались крайне сложными, – сказал глава компании. – Но мы справились с этим. И до настоящего времени одержали пять побед. Потому до известной степени мы можем быть довольны результатами.

В будущем году мы сделаем все, что в наших силах. Надеюсь, болельщики останутся с нами и продолжат поддерживать».