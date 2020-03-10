Honda поможет Ферстаппену подняться на подиум в каждом Гран При
В японском концерне не скрывают надежды побороться за титул в этом сезоне. Руководитель автоспортивной программы Honda объяснил, за счет чего они улучшат результаты
На предсезонных тестах в Барселоне болиды Red Bull с моторами Honda показали себя пусть не самыми быстрыми, зато самыми надежными. В прошлом сезоне Макс Ферстаппен сумел закончить чемпионат на третьем месте благодаря прибавке в мощности силовых установок Honda.
Перед стартом нового чемпионата голландец выразил надежду на то, что ему удастся в каждой гонке приезжать на подиум. Генеральный директор Honda в Формуле 1 Масаси Ямамото уверен, что в этом нет ничего невозможного.
«Выбирая между мощностью и надежностью, мы на первое место ставим именно надежность, – цитирует Ямамото F1i.com. – А уже потом стараемся снять с двигателя побольше лошадиных сил. Мы уже неплохо выглядели в конце года, особенно в Бразилии, а в межсезонье усердно поработали на фабрике. С нетерпением жду первой гонки, чтобы увидеть результат этой работы. По нашим ощущениям, мы хорошо подготовлены к сезону.
Мы делаем все, чтобы иметь возможность бороться за титул. В прошлом году нам порой не везло, и в этом году мы должны избежать неудач. Макс говорит, что хочет в каждой гонке быть на подиуме. И мы должны дать ему такую возможность.
На мой взгляд, это вопрос правильной организации. Мы многому научились в наш первый год с Red Bull. И мы знаем, каким людям какие обязанности подходят. Так что все должно получиться».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Honda поможет Ферстаппену подняться на подиум в каждом Гран При
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