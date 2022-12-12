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Honda покинула Формулу 1 в конце 2021 года, но передала право на свою интеллектуальную собственность бывшим партнерам из Red Bull Racing, которые начали самостоятельно обслуживать моторы. При этом все силовые установки для сезона-2022 физически были построены на базе Honda в японской Сакуре.

Компания продолжила поддержку Red Bull, хотя и в сокращенном объеме, а недавно объявила, что сохранит такую политику до конца 2025 года, когда закончится действие нынешнего регламента.

На осеннем Гран При Японии логотипы Honda вернулись на машины Red Bull, заменив прежние наклейки HRC (Honda Racing Corporation).

Прежде ожидалось, что с 2026 года RBR станет использовать моторы Porsche, но этот альянс в итоге так и не состоялся. После этого в команде заявили, что открыты для сотрудничества с любым производителем, готовым помочь в создании силовых установок по новым правилам.

В понедельник стало известно, что Honda получила регистрацию FIA в качестве поставщика моторов новой спецификации. Сам по себе этот шаг ни к чему не обязывает японцев – но это явный намек на возрождение прежнего альянса с «Быками».

Президент Honda Racing Ясухару Ватанабе объяснил: «HRC зарегистрировалась в качестве производителя. Правила Ф1 с 2026 года изменятся в сторону большей углеродной нейтральности, также вырастет роль электрической составляющей. Именно эти цели продвигает и Honda Motor Co.

Мы зарегистрировались, чтобы иметь возможность использовать гонки для передовых разработок».

Теперь Honda получит возможность наравне с другими производителями участвовать в обсуждении регламента на моторы. Регистрация тех, кто рассматривает возможность строить двигатели для Ф1 с 2026 года, закрылась еще 15 ноября.