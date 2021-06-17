Honda переименовала моторы Формулы 1

С Гран При Франции обе команды Ф1 использующие силовые установки Honda, перейдут на их обновленную версию. По словам инженеров, все физические компоненты остались прежними, но тщательная работа с картографией и управляющей электроникой позволила получить прибавку в эффективности.

Одновременно компания объявила, что хотя индекс моторов останется прежним – RA 621H – сами логотипы Honda на бортах Red Bull и AlphaTauri претерпят изменения: они будут дополнены словом e:TECHNOLOGY.

Таким образом, Honda использует оставшиеся месяцы своего присутствия в Ф1 для продвижения высокоэффективных электрических технологий – подчеркивая взятый курс на сокращение вредных выбросов до нуля.

«Бренд уже представляет широкий спектр таких продуктов: от мотоциклов и автомобилей до энергетических технологий, – говорится в пресс-релизе. – В их конструкции использованы идеи, опробованные в силовых установках Ф1 – в частности, мотор-генераторах MGU-K и MGU-H, которые помогают нам сражаться за чемпионский титул».

Перед Гран При Франции Red Bull и ее пилот Макс Ферстаппен лидируют в своих зачетах по количеству заработанных очков.