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Формула 1 Новости

Honda отыграла у Mercedes 16 л.с. после обновления мотора

Автор:
, редактор
Соавтор:
Франко Нуньес
, ответственный редактор

Эта мощность была заложена в силовую установку изначально, но использовать ее не удавалось

Honda отыграла у Mercedes 16 л.с. после обновления мотора

Во время Гран При Штирии немецкие СМИ заявляли, что Honda смогла увеличить мощность своего мотора за счет привезенного во Францию обновления. Сообщалось, что по правилам улучшения можно было делать только по части надежности. Но японцы за счет ее увеличения смогли изменить картографию и выжать из силовой установки больше лошадиных сил.

Эту информацию подтверждает итальянская редакция Motorsport.com. По ее данным, замеры уровня шума силовых установок в Шпильберге показали, что теперь Honda по мощности равна Mercedes. При том, что еще в Баку разница между двумя двигателями составляла 16 лошадиных сил. 

Предположение о том, как Honda этого добилась, сделал босс Ferrari Маттиа Бинотто: «Если посмотреть на данные GPS, то у Red Bull та же мощность, что в Бахрейне. Вероятно, они не на всех этапах могли ее использовать. А теперь решили проблемы с надежностью и вернулись к своим показателям начала чемпионата».

Машины Red Bull с моторами Honda выиграли четыре последних Гран При, а Льюис Хэмилтон уверяет, что у австрийцев есть преимущество в скорости на прямых перед Mercedes. По утверждению Макса Ферстаппена, оно связано лишь с формой заднего крыла на его машине. 

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