Honda обратила внимание на спад скорости Ferrari в Остине

В Ferrari были очень удивлены отсутствием гоночного темпа в минувший уик-энд, но агрессивно защищались от обвинений в том, что это было связано с появлением технической директивы FIA, которая проясняет моменты относительно легальности схем подачи топлива.

Шарль Леклер в Остине выступал со старым мотором после неудачи в тренировке, а руководитель команды Маттиа Биннотто заявлял, что максимальная скорость машин Скудерии пострадала из-за экспериментов с настройками аэродинамики.

Какой бы ни была реальная причина, руководитель программы Honda в Формуле 1 сказал Motorsport.com, что на прямых Ferrari смотрелась уже не так здорово по сравнению с Red Bull-Honda, как раньше.

«Мы не можем по отдельности учитывать работу аэродинамики и производительность мотора, – сказал Тойохару Танабе. – Если взглянуть только на скорость, разрыв между Ferrari и нами был меньше, чем в предыдущих гонках. Это четко видно.

Мы не знаем, связано ли это только с двигателем или с шасси. Их гоночный темп был не таким высоким, как в предыдущих Гран При. Это значит, что в целом пакет был другим или недостаточно хорошо подходил для этой трассы.

Понятия не имею, с чем это связано. Но мы видим разницу в максимальной скорости».

Несмотря на то, что некоторые связывают падение скорости Ferrari с директивой FIA, Танабе предостерег от преждевременных выводов: «Нам нужны данные из Бразилии и Абу-Даби. Тогда мы что-нибудь выясним. Иначе мы не можем судить только по одной гонке».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл