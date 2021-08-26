Макс Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном по ходу первого круга в Сильверстоуне – и хотя первоначально считалось, что двигатель его машины можно будет использовать в дальнейшем, прямо по ходу уик-энда в Венгрии агрегат пришлось заменить из-за выявленных повреждений.

Серхио Перес стал одним из участников массовой стартовой аварии на «Хунгароринге», после чего уже через полкруга вынужден был остановить автомобиль из-за критических значений контрольных датчиков силовой установки.

Как стало известно в преддверии Гран При Бельгии, оба мотора после исследований признаны неисправными, их дальнейшее использование в этом сезоне невозможно.

Представитель Honda в четверг подтвердил, что теперь на обеих машинах Red Bull установлен третий комплект компонентов силовой установки – последний из тех, что можно использовать без штрафа.

Макс признался, что команда не рассчитывает провести 12 оставшихся Гран При с одним двигателем и сейчас решает, где будет получать штраф.

«Мы думаем над тем, где будет правильно поставить новый мотор, если это потребуется, – сказал голландец. – Но я не могу сказать, где это произойдет. Мы пока не решили».

Штрафная перестановка на последнее стартовое место одного из оставшихся Гран При ощутимо помешает гонщику Red Bull в споре за титул с Льюисом Хэмилтоном. Считается, что лучше всего выбирать для штрафа те этапы, где трасса позволяет отыгрывать позиции по ходу гонки. Хорошим вариантом может стать сентябрьский Гран При Италии в Монце.