Honda не исключает превращения Red Bull в моториста

После ухода Honda из Формулы 1 в конце 2021 года (об этом японцы объявили на прошлой неделе) команда Red Bull окажется в непростом положении. Использовать моторы Mercedes, Ferrari или Renault она сможет только в роли клиента. Что сильно отличается от взаимоотношений с Honda – австрийская команда была ключевым партнером японской компании, ее требования учитывались при разработке агрегатов, и коллектив получал силовые установки бесплатно. Идеальным вариантом для Red Bull было бы появление нового «своего» моториста – но рассчитывать на это не приходится.

Наблюдатели считают одним из возможных вариантов переход программы Honda по созданию силовых установок для Ф1 под контроль Red Bull. Это связано с целым рядом сложностей – но пока остается единственной возможностью «Быков» влиять на ситуацию с мотором в той мере, в которой это делают другие топ-команды.

Отдельный вопрос – согласится ли на такой вариант развития событий сама Honda? Масаши Ямамото, управляющий директор программы Honda в Ф1, ответил на этот вопрос скорее утвердительно. «Honda будет рада обсудить ситуацию с Red Bull, если команде потребуется какая-то помощь, – заявил японский специалист в интервью сайту The Race. – Мы постараемся использовать любую возможность поддержать Red Bull и AlphaTauri после 2021 года. Будем рады, если наше сотрудничество в каком-либо виде продолжится.

Работа с командами принесла нам немало пользы – и мы хотели бы, в свою очередь, содействовать их развитию в будущем. Если от них поступит запрос на использование наших технологий и производственных возможностей после 2021 года – я готов детально обсудить такой вариант с моим руководством в нашей японской штаб-квартире».

Тем временем голландский телекомментатор Олав Мол выдвинул свою версию причин ухода японской марки из Ф1. «В штаб-квартире очень велико влияние топ-менеджеров, которые занимаются мотоциклетным бизнесом компании. Они вообще в целом не очень любят автомобили, не считают это главным. В частности, они любят указывать, что участие в Ф1 не сказалось на продажах машин», – рассказал голландец в очередном выпуске подкаста F1 aan Tafel.

Напомним, что одновременно с объявлением об уходе из Ф1 японская компания сообщила, что не собирается покидать MotoGP (вскоре ожидается подписание нового контракта с промоутером серии – соглашение будет действовать до конца 2026 года). А на днях руководство IndyCar сообщило, что Honda наряду с Chevrolet будет поставлять моторы командам-участницам американской серии в течение еще десяти лет.