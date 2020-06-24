Honda нацелилась выиграть чемпионат-2020
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Японский производитель рассчитывает выиграть схватку с Mercedes
Honda подготовила обновленный мотор к старту сезона Формулы 1 в Австрии. В Шпильберге Red Bull получит от японского моториста силовую установку версии 1.1.
В 2020 году Honda всерьез намерена побороться за чемпионский титул с Mercedes. «Наша цель – победить в борьбе за титул с Mercedes, – сказал Ясуаки Асаки, который отвечает за работу с Формулой 1 на базе Honda в Сакуре. – Меня захватывает эта цель – стать чемпионом».
Асаки поддержал управляющий директор Honda в Ф1 Масафуми Ямамото: «Этот год – важная веха для нас. Я бы хотел, чтобы мы оправдали ожидания фанатов, и боролись в каждой гонке так, чтобы улыбаться в ее конце».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Honda нацелилась выиграть чемпионат-2020
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