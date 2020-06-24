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Honda нацелилась выиграть чемпионат-2020

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Honda нацелилась выиграть чемпионат-2020
Автор:
, редактор
24 июн. 2020 г., 11:05

Японский производитель рассчитывает выиграть схватку с Mercedes

Honda подготовила обновленный мотор к старту сезона Формулы 1 в Австрии. В Шпильберге Red Bull получит от японского моториста силовую установку версии 1.1.

В 2020 году Honda всерьез намерена побороться за чемпионский титул с Mercedes. «Наша цель – победить в борьбе за титул с Mercedes, – сказал Ясуаки Асаки, который отвечает за работу с Формулой 1 на базе Honda в Сакуре. – Меня захватывает эта цель – стать чемпионом».

Асаки поддержал управляющий директор Honda в Ф1 Масафуми Ямамото: «Этот год – важная веха для нас. Я бы хотел, чтобы мы оправдали ожидания фанатов, и боролись в каждой гонке так, чтобы улыбаться в ее конце».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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