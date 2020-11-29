Honda: Наши моторы хороши как никогда прежде
Японский автоконцерн рассчитывает на успех в Гран При Бахрейна
В квалификации Гран При Бахрейна все четверо пилотов на болидах с моторами Honda прошли в финальный сегмент. Макс Ферстаппен и Алекс Элбон заняли второй ряд стартовой решетки, Пьер Гасли стал восьмым, а Даниил Квят – десятым.
После заездов глава Honda в Формуле 1 Тойохару Танабе объяснил этот успех планомерной работой по совершенствованию силовой установки.
«По сравнению с третьей тренировкой, мы выступили в квалификации чуть хуже, – сказал Танабе японскому изданию As-web.jp. – Но все равно неплохо! Мы довольны результатом, так как это второй случай в сезоне, когда все четверо гонщиков с нашими моторами квалифицировались в десятке. Так что пока все идет очень хорошо.
Мы много работали над двигателями в последние недели и смогли их улучшить. Сейчас можно говорить о самых мощных моторах Honda, когда либо ставившихся на болиды Red Bull».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Квалификация
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Сергей Иванов