Honda: Наши моторы хороши как никогда прежде

В квалификации Гран При Бахрейна все четверо пилотов на болидах с моторами Honda прошли в финальный сегмент. Макс Ферстаппен и Алекс Элбон заняли второй ряд стартовой решетки, Пьер Гасли стал восьмым, а Даниил Квят – десятым.

После заездов глава Honda в Формуле 1 Тойохару Танабе объяснил этот успех планомерной работой по совершенствованию силовой установки.

«По сравнению с третьей тренировкой, мы выступили в квалификации чуть хуже, – сказал Танабе японскому изданию As-web.jp. – Но все равно неплохо! Мы довольны результатом, так как это второй случай в сезоне, когда все четверо гонщиков с нашими моторами квалифицировались в десятке. Так что пока все идет очень хорошо.

Мы много работали над двигателями в последние недели и смогли их улучшить. Сейчас можно говорить о самых мощных моторах Honda, когда либо ставившихся на болиды Red Bull».