Honda намекнула на возвращение в Формулу 1 с 2026 года

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Японский производитель внезапно покинул Ф1 в конце 2021 года после решений больших боссов взять курс на «зеленые» технологии в серийной продукции.

Однако говорить, что Honda полностью рассталась к гонками, продолжая оказывать техническую поддержку Red Bull, которая по-прежнему ставит на свои машины разработанные в Сакуре силовые установки. Логотипы HRC (Honda Racing Corporation) можно увидеть на машинах RBR и «младшей» AlphaTauri.

Успехи «быков» и решение Ф1 перейти с 2026 года на «зеленое» топливо привели к разговорам о том, что японцы могут официально вернуться в чемпионат.

Масла в огонь подлил приезд на Гран При Австрии ключевых руководителей Honda во главе с генеральным директором Тошихиро Мибе и председателем Сейдзи Кураиши.

Комментируя планы компании в Ф1, президент HRC Кодзи Ватанабе сказал: «Разумеется, мы совсем недавно свернули все свои активности, так что внутри Honda нет никаких обсуждений про 2026 год.

Но мы не закрываем за собой дверь. Как я понимаю, Ф1 сейчас завершает обсуждения регламента на 2026 год и движется в сторону углеродной нейтральности. Мы тоже избрали это направление.

Выходит, теперь у нас с Ф1 общие цели. Так что Ф1 даст нам хорошую возможность изучения "зеленых" технологий. Потому дверь определенно не закрыта».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Эрик Юниус

Отвечая на вопрос Motorsport.com, какие факторы могут ускорить возвращение Honda, Ватанабе ответил: «Уж если мы решили уйти, мотивируя это производством дорожных машин и углеродной нейтральностью, то в первую очередь надо заняться именно этим.

Поняв, как добиться поставленных целей, можно будет вновь задуматься об Ф1».

Он добавил, что решение о возможном возвращении должно быть принято до конца 2023 года, иначе на подготовку просто не хватит времени.

Также Ватанабе рассказал, что в рамках существующей программы сотрудничества с двумя командами, которая рассчитана до конца 2025 года, вполне возможно возвращение на машины логотипов Honda – в качестве замены HRC или вместе с ними.

Продолжение сотрудничества японцев с Red Bull после этого выглядит маловероятным – в ближайшее время практически неизбежно объявление о новой программе сотрудничества команды с Porsche.