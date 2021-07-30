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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Honda: Мотор Ферстаппена не пострадал в аварии на ГП Британии

Автор:
, журналист (Нидерланды)

Исследовав работу силовой установки в тренировках на «Хунгароринге», специалисты японской компании не увидели никаких проблем

Honda: Мотор Ферстаппена не пострадал в аварии на ГП Британии

В момент удара об ограждение после контакта с Льюисом Хэмилтоном датчики зафиксировали на Red Bull Макса Ферстаппена пиковую перегрузку в 51 g. После этого шасси пришлось заменить – а вот с двигателем все оказалось не так просто.

Анализ его состояния на базе Honda с Сакуре не позволил дать точный ответ, все ли исправно – сделать это можно было только после реальных испытаний в пятничных тренировках Гран При Венгрии.

Проведя все необходимые проверки, в Honda объявили – силовая установка полностью исправна, включая все компоненты, потому Макс сможет использовать ее в дальнейшем по ходу сезона, включая квалификации и гонки.

«Было приятно увидеть, что у Макса не проявилось никаких последствий аварии в Сильверстоуне, – подтвердил технический директор Honda F1 Тойохару Танабе. – Нам удалось проверить силовую установку, которая стояла у него, и она работает нормально».  

Сейчас Ферстаппен – как и Хэмилтон – использует второй двигатель из тех трех, что можно устанавливать на машину по ходу сезона без штрафа. 

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