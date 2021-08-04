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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Honda могла потерять мощность после директивы FIA

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Так считают в Mercedes

Honda могла потерять мощность после директивы FIA

На Гран При Венгрии Red Bull впервые за долгое время выглядел существенно медленнее Mercedes в квалификации. Это можно было списать на неудачные аэродинамические настройки австрийского болида, но у Mercedes есть другое объяснение.

Источник AMuS в немецкой команде сообщил, что Mercedes подозревает силовые установки Honda в падении мощности. Немцы считают, что Honda пришлось снизить мощность мотора из-за новой технической директивы FIA касательно распределения энергии в установке.

Официального подтверждения такой директивы от FIA не было. Однако источник утверждает, что директивы касательно моторов зачастую не подлежат огласке и направляются прямиком производителю силовых установок, а не командам.

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