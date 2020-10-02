«Honda – маленький бренд с неумной стратегией». Ральф Шумахер об уходе японцев из Ф1

Сегодня Honda объявила об уходе из Формулы 1 в конце 2021 года. Компания вернулась в чемпионат с 2015 году и с тех пор успела побыть поставщиком мотором McLaren, Toro Rosso/AlphaTauri и Red Bull.

Бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер считает, что решение в Honda приняли неверное и несвоевременное.

«Решение несколько удивительное и не очень умное в плане стратегии, – сказал Шумахер немецкому каналу Sky. – Ведь Red Bull была для них отличным партнером, а Honda – очень маленький автомобильный бренд. Думаю, в том и проблема – у них были очень плохие финансовые показатели, а Формула 1 – штука дорогая и сложная. Потому они и решили уйти».

При этом Шумахер считает, что поиском нового поставщика моторов у Red Bull будут трудности: «Red Bull надо искать нового партнера. Mercedes – не варианты, у них не те отношения. По крайней мере пока. С Renault та же проблема: они были не слишком довольны сотрудничеством, и теперь, когда Сириль Абитбуль возглавил гоночную программу, договориться будет тяжело.

Но у них есть время до конца 2021 года. Один из вариантов – построить собственный мотор. У них есть для этого возможности, плюс они могут забрать все наработки Honda и продолжить их. Плюс до конца 2021-го Honda будет работать изо всех сил, чтобы побороться за титул, а затем моторы заморозят. Так что это вариант».