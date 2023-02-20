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Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд

Глава гоночных программ Кодзи Ватанабе рассказал, зачем компания подала заявку на создание силовых установок по регламенту 2026 года

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд
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Японский производитель вошел в число шести, получивших от FIA право производить двигатели нового поколения. И хотя сейчас компания продолжает поддерживать Red Bull, а разработанные ей моторы использует также AlphaTauri, 

Однако уже известно, что с 2026 года «Быки» начнут партнерство с Ford, что сделает невозможным продолжение прежних отношений с Honda.  

В понедельник в Японии прошла пресс-конференция главы Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабе, который рассказал о перспективах бренда в Больших Призах.

«Формула 1 уверенно движется в сторону электрических моторов и углеродной нейтральности, – объяснил он. – Эти же цели поставили себе и в Honda. Это и подтолкнуло нас заявиться в качестве производителя. 

Мы с любопытством смотрим за тем, что делает Ф1. Это топовая категория – как она будет выглядеть после электрификации? Нам важно внимательно следить за этим. Именно по этой причине мы решили подать заявку. 

После этого на контакт с нами вышли уже несколько команд. На настоящий момент мы пристально смотрим за развитием событий и не приняли никаких конкретных решений. Даже о том, будем ли мы в принципе возвращаться в Ф1.

Но если говорить о технических перспективах, мы уверены, что присутствие в Ф1 будет очень полезным для нас. Потому мы здесь». 

Ватанабе не назвал никаких команд, но источники говорят, что наиболее вероятными кандидатами выглядят McLaren, Williams и Aston Martin. Все три сейчас не связаны с производителями и используют клиентские двигатели Mercedes.

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Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

На вопрос о том, жалеют ли в Honda о разрыве с Red Bull, Ватанабе ответил: «Это не был разрыв. Мы никогда не рассматривали случившееся в таком ключе. 

Мы технические партнеры и постоянно остаемся на связи с Red Bull. Мы уже обсудили много тем и продолжаем обсуждать другие.  

В результате этого диалога было решено, что нам не стоит продолжать сотрудничество после 2025 года. Так что, начиная с 2026-го, никакой конкретики нет. Все просто». 

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