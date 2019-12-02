Honda извинилась за проблемы Ферстаппена в Абу-Даби

После пит-стопа на Гран При Абу-Даби Макс Ферстаппен несколько раз пожаловался команде на некорректную работу силовой установки. Как он пояснил позднее, при выходе из поворотов мотор не сразу выдавал требуемую мощность и пилот терял время из-за таких задержек. Технический директор Honda в Формуле 1 Тойохару Танабе рассказал, что сотрудники пытались решить проблему удаленно во время гонки, но сделать этого не удалось.

«Мы пытались исправить проблему за счет изменения настроек по ходу гонки, – рассказал Танабе. – А потом гонщик приспособился к неисправности. Нам очень жаль, что такие проблемы возникли во время гонки. Сегодня они не повлияли на его положение на финише. Но был велик шанс, что они сильно скажутся на результате, если бы ситуация на трассе была другой. Мы должны поставлять своим пилотам идеально работающие силовые установки».

Танабе отметил, что Honda добилась большого прогресса в надежности двигателей, но ей необходимо продолжать работать над этим.

«Мы ни разу не сходили с гонок из-за поломки, что хорошо, – сказал Танабе. – Но как показала ситуация в Абу-Даби, сходов у нас нет, но над чем работать есть. И также возникали небольшие проблемы на тренировках. Нам надо проводить гоночные уик-энды чище».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл