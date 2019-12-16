Honda ищет Ямамото место в Ф1 на 2020 год
Японский концерн хочет вернуть своего пилота в Формулу 1 после более, чем десятилетней паузы.
Honda рассчитывает найти место в Формуле 1 для своего протеже Наоки Ямамото. В этом году 31-летний японец поработал с Toro Rosso на первой практике Гран При Японии, но на следующий сезон Honda хотела бы устроить его на постоянную позицию. Сейчас управляющий директор Honda в Ф1 Масаси Ямамото пытается договориться о новой роли своего однофамильца в Red Bull.
«Можем подтвердить, что ведем разговоры на его счет с Red Bull и Хельмутом Марко, – сказал Ямамото. – У нас весьма хорошее предложение, но это решение не только Honda или команды, надо еще и с самим Наоки поговорить. Он по-прежнему выступает в других сериях».
У Honda больше десяти лет не было своего пилота в Ф1, с тех пор как Такума Сато покинул команду в 2008 году. Юниоры, которых компания отправляла в младшие серии, не достигали результатов, необходимых для перехода в Ф1, но японцы все еще надеются использовать возможности Red Bull для лучших из своих подопечных.
«Для Honda было бы здорово заложить фундамент для будущих гонщиков из Японии, – сказал Ямамото. – Это хорошо повлияет и на наших нынешних молодых пилотов, и на японских гонщиков в целом».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Наоки Ямамото
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Honda ищет Ямамото место в Ф1 на 2020 год
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