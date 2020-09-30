Honda была вынуждена придушить моторы перед Сочи

Перед Гран При России инженеры компании Honda снизили давление турбонаддува в моторах, установленных на болидах команд Red Bull и AlphaTauri. Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.com со ссылкой на заслуживающие доверия источники.

«На этой трассе нам всегда было непросто, – сказал после финиша Гран При России руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер. – Моторы часто упирались в отсечку, а в Сочи это заметно сказывается на времени круга. Из-за этого эффективность гибридной составляющей силовой установки была ниже, чем обычно. Но мы заранее понимали, с чем столкнемся».

По количеству энергии, которую за один круг способны «запасти» два мотор-генератора силовой установки, Сочи уступает лишь одной трассе из календаря Ф1 – Спа. Таким образом, разница в эффективности работы этих устройств у разных двигателей сильнее влияет на разницу в темпе, чем на большинстве автодромов.

Однако Хорнер не озвучил, что еще одним фактором, повлиявшим на работу гибридного модуля, стало более низкое давление наддува. Из-за этого уменьшился объем энергии, который создается с помощью мотор-генератора MGU-H. А в результате в радиообмене с пилотом по ходу уик-энда в Сочи инженеры Red Bull оценивали отставание потери на прямых по сравнению с Mercedes в шесть десятых с круга.

Решение о понижении давления было принято после двух подряд сходов Макса Ферстаппена из-за проблем с мотором (в Муджелло болид голландца пострадал в столкновении – но только после того как некорректная работа силовой установки не дала пилоту нормально разогнаться на старте). Причинами проблем были названы сбои в работе управляющей электроники – однако последние действия японцев дают основания предположить, что проблемы с мотором серьезнее, чем заявляют Honda и Red Bull.

Во время гонки в Сочи Ферстаппен и оба пилота команды AlphaTauri использовали новые, уже третьи в этом сезоне комплекты из двигателя внутреннего сгорания (включая турбины) и двух мотор-генераторов. Если позже гонщикам потребуется использовать еще один новый комплект (или один из его элементов), это приведет к потере позиций на стартовой решетке.

Наблюдатели отмечают, что моторы Honda потеряли больше остальных после введения требования об использовании в квалификации и гонке одного режима работы силовой установки. Хотя изначально ожидалось, что наибольшие потери понесет Mercedes.

Так или иначе, второе место Ферстаппена в Сочи стало первым подиумом, завоеванным командой Red Bull на трассе в Олимпийском парке за семь проведенных здесь гонок.