Honda будет помогать Red Bull до 2025 года

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Honda покинула Формулу 1 в конце 2021-го, однако согласилась помогать Red Bull Racing, передав ей свои разработки и право на интеллектуальную собственность.

Изначально предполагалось, что партнерство продлится всего один год, после чего «Быки» продолжат производить и обслуживать силовые установки своими силами.

Сейчас Red Bull направляет основные усилия на подготовку к 2026 году, когда сменится регламент на моторы, а партнером команды – об этом пока не объявлено официально, но сомнений практически не осталось – выступит концерн Porsche.

Однако до этого момента RBR продолжит использовать двигатели, разработанные Honda. Во вторник стало известно, что компания продолжит поддерживать проект в Ф1 до конца 2025 года.

Это значит, что гоночное отделение Honda Racing Corporation (HRC) будет официально заниматься моторами для Ф1 до конца их использования в чемпионате.

Новый контракт стал весьма важным для для Red Bull, так как позволит с 2026 года формально считать Red Bull Powertrains новым производителем силовых установок.

Honda, в свою очередь, сможет избежать серьезных расходов, так как в условиях заморозки регламента сможет избежать дорогостоящих доработок.

Глава команды Кристиан Хорнер отметил: «Партнерство Red Bull с Honda стало невероятно успешным. Мы радо, что оно продолжится до конца действия нового регламента FIA на силовые установки в 2025 году».

Глава HRC Кодзи Ватанабе добавил: «Мы решили продолжить поддержку Red Bull в Формуле 1 после их просьбы о продлении действующего соглашения, что HRC по силам выполнять в рамках имеющихся ресурсов.

Мы рассматриваем свое присутствие в главной гоночной серии как возможность совершенствовать технологии и рабочие процессы».

Детали нового контракта не разглашаются, но есть основания говорить, что логотипы на машинах Red Bull и AlphaTauri с 2023 года станут крупнее. Сейчас это наклейки HRC, но не исключено, что компания захочет вернуть и наклейки Honda.