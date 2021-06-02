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Формула 1 Новость

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

По мнению Марка Зурера, команде Red Bull не грозит в Баку штраф за слишком гибкие крылья

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

В этот уик-энд Формула 1 проведет очередной Гран При на уличной трассе в столице Азербайджана. Ее особенностью является длинная прямая, проложенная по Проспекту Нефтяников. Там все команды будут стремиться к максимальной скорости – потому одной из важных тем разговоров в паддоке наверняка станет гибкость крыльев. 

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После подозрений а ардес Red Bull FIA уже объявила о введении новых проверок, однако они вступят в силу только со следующего этапа в Ле-Кастелле, тогда как в Баку правила останутся прежними. Это уже заставило соперников «Быков» говорить о возможности подачи протеста

Анализируя эту ситуацию на YouTube-канале Formel1.de, экс-пилот Ф1 Марк Зурер высказал мнение, что в данном случае «Быкам» не стоит опасаться наказания, так как инженеры всего лишь смогли грамотно прочесть регламент, не делая при этом ничего незаконного.

«Не знаю, будет ли от такого протеста хоть какой-то результат, – объяснил швейцарец. – Но они ничего не нарушили. 

Здесь нет никакого дерьма, они просто использовали возможности правил. Это разрешено и это нормально, когда крылья немного отгибаются. Никакое крыло не может быть жестким на 100 процентов. В противном случае [под нагрузкой] оно будет просто отламываться, а не гнуться».

Он добавил: «У Red Bull нет какой-то пружины или особого механизма, который отгибает крыло. И с этой точки зрения в их действиях нет читерства. Даже будучи судьей, ты не вправе наказывать кого-то, кто смог использовать возможности правил себе на пользу».

При этом, по мнению Зурера, Red Bull без проблем сможет пройти новые проверки FIA, внеся в конструкцию своих машин лишь минимальные переделки.

«Это лишь вопрос того, как и что меряют, – объяснил он. – Если условия станут строже, они сделают крыло чуть крепче.  

А когда ваша машина проходит все необходимые испытания, и деформация ее крыльев укладывается в пределы нормы, уже ничего нельзя сделать [чтобы доказать нелегальность конструкции]».  

Ранее гоночный консультант Хельмут Марко отметил, что в случае подачи протеста на Red Bull в Баку команда оставляет за собой право на ответные действия.

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Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года

Предыдущая новость

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марк Зурер
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Кристиан Ниммерфолль

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