Херта попросил не делать для него исключения из правил Суперлицензии

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До недавнего времени победителя семи гонок IndyCar Колтона Херту называли кандидатом в AlphaTauri. Но дебюту 22-летнего гонщика в чемпионате мира мешала нехватка баллов Суперлицензии. За третье, пятое и седьмое места в общем зачете заокеанской серии гонщик заработал их всего 32, тогда как сесть за руль Ф1 по регламенту можно лишь тем, у кого есть 40.

На прошлой неделе в Red Bull признали, что не будут биться за возможность выступления гонщика в предстоящем сезоне чемпионата мира. Во многом такое решение стало следствием резкой реакции паддока на разговоры о возможности послаблений для Колтона.

Сам Херта согласился, что отступать от правил и впрямь неправильно.

«Я могу понять позицию FIA, – рассказал он Motorsport.com. – Но при этом считаю, что IndyCar явно недооценена в системе распределения баллов.

Но если следовать их точке зрения, есть существующий порядок, и я принимаю это. Я не хочу, чтобы для меня делали исключения».

Эксперты уже нашли вариант для Херты добрать недостающие баллы: проехать несколько тренировок Гран При, а также выступить зимой в одном из азиатских молодежных чемпионатов. Гонщик сказал на это: «Да, подобное возможно. Но я считаю, что не должен гоняться в таких сериях после того, как уже четыре года являюсь профессиональным пилотом. Потому не рассматривал всерьез такую возможность.

[Глава McLaren] Зак Браун говорил, что заинтересован дать мне машину на тренировку Гран При, но какой ему смысл сажать в McLaren, если потом я буду выступать за AlphaTauri? Это как противодействовать своей собственной команде.

Я очень ценю усилия Зака, он мне очень помогает. В новостях писали много всякого, но он всегда был со мной честен. Мне всегда было очень здорово работать с ним».

Колтон признал, что в минувшем сезоне IndyCar, который гонщик закончил лишь десятым, у него получилось не все.

«Нам надо кое-что улучшить – и мне самому надо кое-что улучшить, – сказал он. – Не думаю, что я уже стал совершенным пилотом. Как минимум в этом году я точно не был таким.

Есть то, над чем надо поработать зимой. Уверен, что у меня есть скорость, а команда Andretti обеспечит мне быструю машину. Случается, что тебе мешают штрафы за замену мотора, не самые идеальные настройки и собственные ошибки. Ты должен уметь справляться с этим и добиваться максимума.

А когда машина способна побеждать, надо непременно использовать этот шанс и выигрывать гонку».

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