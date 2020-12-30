Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Интервью

В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году

Поделились
Комментарии
В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Несмотря на то, что у гонщика истекает контракт с Williams, он сохранит поддержку Тото Вольфа – и потому не сможет усилить конкурентов

Имя Джорджа Рассела оказалось у всех на устах после Гран При Сахира. Молодой британец, два года сражавшийся с безнадежной машиной в Williams, на один уик-энд получил в свою распоряжение чемпионскую Mercedes Льюиса Хэмилтона – и едва не выиграл гонку, однозначно переиграв другого пилота команды Валттери Боттаса. 

Примерно в это же время другая топ-команда Ф1, Red Bull Racing, продолжала непростой выбор гонщика на 2021 год. В итоге место отдали Серхио Пересу, который стал первым за много лет пилотом, попавшим в состав «Красных быков» не из их собственной молодежной программы.

Читайте также:

В интервью с гоночным консультантом Red Bull Хельмутом Марко наш немецкий коллега Кристиан Ниммерфолль поинтересовался, не рассматривали ли в команде вариант с Расселлом. 

«Нет, – ответил австриец. – У него десятилетний контракт с [главой Mercedes F1] Тото Вольфом. Он юниор Mercedes. Мы же искали промежуточный вариант всего на год – и Перес оказался куда лучшим кандидатом».  

Интересно, что в начале декабря в эфире телеканала RTL глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер высказался о Расселе в совсем ином ключе: «Если Mercedes не переведет его в главную команду [после 2021 года], нам точно стоит поговорить с ним, предложив заманчивые аргументы». 

Сейчас у Джорджа есть соглашение с Williams, которое истекает в конце будущего года. Однако Марко категорически исключил возможность приглашения гонщика даже в будущем: «Он останется юниором Mercedes. Это надо понимать».

При этом о самом Расселле 77-летний «серый кардинал» Red Bull весьма высокого мнения: «Это интеллигентный и быстрый молодой человек. Его выступление за Mercedes получилось очень убедительным. 

Однако все же остаются некоторые сомнения, так как Боттас, на самом деле, не очень подходил для сравнения. Такое ощущение, что он словно испугался после первых же кругов в пятницу и затем весь уик-энд провел заметно ниже своего обычного уровня».

Читайте также:

Хэмилтона удостоили рыцарского титула

Предыдущая новость

Хэмилтона удостоили рыцарского титула
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Джордж Расселл
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Red Bull раскрыла истинную причину увольнения Элбона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull раскрыла истинную причину увольнения Элбона

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году
Формула 1 Формула 1 / Интервью

В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году

Мазепин: Фамилия Шумахера для меня роли не играет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин: Фамилия Шумахера для меня роли не играет

Анализ: что мы уже знаем о новой Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: что мы уже знаем о новой Ferrari SF21

«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1

Хэмилтона удостоили рыцарского титула
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтона удостоили рыцарского титула

Култхард: Если Мик проиграет Мазепину, у него проблемы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Култхард: Если Мик проиграет Мазепину, у него проблемы

Самое важное:

В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году
Формула 1 Формула 1 / Интервью

В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году

Хэмилтона удостоили рыцарского титула
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтона удостоили рыцарского титула

Мазепин: Фамилия Шумахера для меня роли не играет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин: Фамилия Шумахера для меня роли не играет

«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1

Самое читаемое

1
Формула 1

Red Bull раскрыла истинную причину увольнения Элбона

1дн
2
Формула 1

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

20ч
3
Формула 1

Анализ: что мы уже знаем о новой Ferrari SF21

1дн
4
Формула 1

В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году

5
Формула 1

«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1

Самое важное:

В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году
Формула 1

В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году

Хэмилтона удостоили рыцарского титула
Формула 1

Хэмилтона удостоили рыцарского титула

Мазепин: Фамилия Шумахера для меня роли не играет
Формула 1

Мазепин: Фамилия Шумахера для меня роли не играет

«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1
Формула 1

«Дайте мне Ньюи, и мы будем побеждать даже без лучших пилотов». Босс IndyCar подколол Ф1

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее
Формула 1

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.