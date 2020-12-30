В Red Bull исключили приглашение Расселла в 2022 году

Имя Джорджа Рассела оказалось у всех на устах после Гран При Сахира. Молодой британец, два года сражавшийся с безнадежной машиной в Williams, на один уик-энд получил в свою распоряжение чемпионскую Mercedes Льюиса Хэмилтона – и едва не выиграл гонку, однозначно переиграв другого пилота команды Валттери Боттаса.

Примерно в это же время другая топ-команда Ф1, Red Bull Racing, продолжала непростой выбор гонщика на 2021 год. В итоге место отдали Серхио Пересу, который стал первым за много лет пилотом, попавшим в состав «Красных быков» не из их собственной молодежной программы.

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В интервью с гоночным консультантом Red Bull Хельмутом Марко наш немецкий коллега Кристиан Ниммерфолль поинтересовался, не рассматривали ли в команде вариант с Расселлом.

«Нет, – ответил австриец. – У него десятилетний контракт с [главой Mercedes F1] Тото Вольфом. Он юниор Mercedes. Мы же искали промежуточный вариант всего на год – и Перес оказался куда лучшим кандидатом».

Интересно, что в начале декабря в эфире телеканала RTL глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер высказался о Расселе в совсем ином ключе: «Если Mercedes не переведет его в главную команду [после 2021 года], нам точно стоит поговорить с ним, предложив заманчивые аргументы».

Сейчас у Джорджа есть соглашение с Williams, которое истекает в конце будущего года. Однако Марко категорически исключил возможность приглашения гонщика даже в будущем: «Он останется юниором Mercedes. Это надо понимать».

При этом о самом Расселле 77-летний «серый кардинал» Red Bull весьма высокого мнения: «Это интеллигентный и быстрый молодой человек. Его выступление за Mercedes получилось очень убедительным.

Однако все же остаются некоторые сомнения, так как Боттас, на самом деле, не очень подходил для сравнения. Такое ощущение, что он словно испугался после первых же кругов в пятницу и затем весь уик-энд провел заметно ниже своего обычного уровня».