Успешные протесты в Формуле 1: были ли прецеденты?

В четверг FIA пересмотрит столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран При Великобритании. В Red Bull уверены, что британца недостаточно наказали и требуют изменить штраф. Естественно, команды Ф1 не впервые подают протест на судейское решение. Но меняли ли его когда-либо из-за апелляции?

Меняла ли FIA решение после апелляции?

Джеймс Хант, McLaren M23 Фото: Sutton Images

Апелляций в истории Ф1 было достаточно. Правда, обычно их подают команды, которые были наказаны. А не конкуренты, требующие кого-то наказать.

Одна из самых известных апелляций была подана в 1976 году, когда за титул сражались Джеймс Хант и Ники Лауда. Тогда 1 мая были изданы новые правила по максимальной ширине машины. 2 мая Хант выиграл Гран При Испании, опередив Лауду на полминуты. Но после гонки его дисквалифицировали потому, что его машина оказалась на 1,5 см шире положенного.

В команде Ханта McLaren сочли, что 1,5 см слишком маленькая разница, да и достигнута были из-за ширины шин. Команда подала апелляцию и через два месяца Ханту вернули победу в Испании.

Другой спорный штраф случился на Гран При Малайзии-1999. Тогда пилоты Ferrari Михаэль Шумахер и Эдди Ирвайн заняли два первых места, а Мика Хаккинен на McLaren стал третьим. Это принесло Ирвайн лидерство в чемпионате с отрывом в 4 очка за один этап до конца сезона.

Однако стюарды нашли нарушения в дефлекторах Ferrari и дисквалифицировали обоих ее пилотов.

Михаэль Шумахер, Ferrari F399, Мика Хаккинен, McLaren MP4-14 Mercedes. Фото: Motorsport Images

Ferrari подала апелляцию и преуспела: дисквалификацию отменили, Ирвайну вернули победу. Но чемпионат он на последнем этапе все равно проиграл.

Более свежий пример был на Гран При Канады-2019. Там Себастьяна Феттеля наказали за небезопасное возвращение на трассу после вылета, что лишило его победы. Ferrari подала апелляцию и в качестве новых улик подала анализ Каруна Чандхока. К сожалению для команды, та съемка ничего не изменила и решение оставили в силе.

Последний пример отмены штрафа после апелляции был в 2020 году. Пять команд подали протест на Racing Point за то, что ее машина слишком похожа на Mercedes 2019 года. Апелляция была успешной, Racing Point оштрафовали на 400 тыс. евро и лишили 15 очков в Кубке конструкторов. Но части, признанные нарушающими правила, позволили оставить до конца сезона.

В Ferrari решили, что этого штрафа мало, и объявили, что подадут апелляцию и потребуют увеличить наказание. Но не сделали этого. Racing Point тоже отказалась оспаривать свое наказание.

Апелляция на другую команду дело редкое. Но протесты на наказание, выданное внутри гонки, случаются еще реже.

Усиливала ли FIA когда-либо наказание?

Редкий случай, когда штраф увеличили, произошел с Ирвайном на Гран При Бразилии-1994. Тогда Ирвайн выдавил Йоса Ферстаппена с трассы, того развернуло, в результате чего он выбил из гонки и самого Ирвайна, и Эрика Бернарда с Мартином Брандлом.

Ирвайн был отстранен на одну гонку, но после апелляции дисквалификацию увеличили до трех гонок.

Правда, апелляция была подана самой командой Ирвайна Jordan, которая хотела отменить дисквалификацию вообще. В случае Red Bull и Хэмилтона ситуация другая, и примеров увеличения штрафа в подобном случае мы не нашли.