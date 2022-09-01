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На 13-м этапе сезона Ф1 Льюис Хэмилтон впервые в этом году не добрался до финиша. В борьбе с Фернандо Алонсо на первом круге пилот Mercedes не оставил сопернику места на входе в повороте Ле-Комб, что привело к столкновению и зрелищному полету семикратного чемпиона.

Команда опростила Льюиса остановить машину, а судьи признали виновником аварии, решив никак не наказывать. При этом гонщику назначили официальное предупреждение за то, что после схода он не посетил медицинский центр трассы.

Как рассказал на традиционном брифинге по итогам Гран При главный гоночный инженер команды из Брэкли Джеймс Воулс, в действительности столкновение – и последовавший за ним полет Mercedes – были далеко не столь безобидными.

«Это был сильный, очень сильный удар, – отметил Воулз, имея в виду жесткое приземление Льюиса. – Наш датчик зафиксировал пиковую перегрузку в 45g. Для вертикального ускорения это очень большая величина».

Из физики следует, что на короткий мин вес Льюиса в кокпите достиг 3 тонн, а его шлем в этот момент весил почти 50 кг.

«Он будет в порядке, – заверил Воулз. – Он готов к сражению в Зандфорте. Думаю, прежде всего он расстроен. Расстроен тем, что имел в гонке очень быструю машину и почти точно поборолся бы за подиум. Но, как все мы, он боец – и намерен продолжать движение вперед».

Самый интересный вопрос теперь – сможет ли команда спасти новый мотор, который Хэмилтону поставили как раз перед этапом в Спа. Уже известно, что на W13 потребуется заменить картер коробки передач, но здесь у команды еще остается запас, потому можно не опасаться штрафа.

Но вот если от перегрева после утечки охлаждающей жидкости оказалась повреждена какая-то часть силовой установки, то ее замена неизбежно приведет к штрафной перестановке по решетке.

Главный гоночный инженер Mercedes рассказал, что проверка пока не закончена: «По сети ходит множество кадров того, как высоко подлетела машина и как сильно она рухнула вниз.

Мы заметили, что сразу после этого начались потери охлаждающей жидкости. С бортовой камеры на машине Алонсо отлично видно, как она выливается. Тотчас начала быстро расти температура, именно поэтому мы сказали ему остановиться на трассе.

Анализ состояния всех компонентов займет несколько дней, мы уже видим превышение нагрузки на подвеску и коробку передач, и теперь надо понять, что именно нам нужно будет заменить к Зандфорту».

FIA официально публикует информацию о замене компонентов мотора в пятницу на каждом Гран При. На прошедшем этапе в Бельгии штрафы за это получили в общей сложности восемь пилотов.

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