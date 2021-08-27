Хэмилтон: Мы с Тото обсуждали второго пилота, но решать ему

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас выступают вместе с 2017 года – финн ни разу не составил напарнику серьезной конкуренции, но всякий раз вносил свой вклад в успех команды в Кубке конструкторов.

Сейчас продление контракта с ним на следующий год под большим вопросом – в Mercedes всерьез изучают приглашение молодого Джорджа Расселла.

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Ранее Льюис не раз говорил, что хотел бы и дальше выступать вместе с Боттасом. В преддверии Гран При Бельгии Motorsport.com спросил сэра семикратного, обсуждал ли он кандидатуру своего напарника с боссом Mercedes F1 Тото Вольфом по ходу летних каникул.

«Я и прежде подчеркивал, что поддерживаю Валттери, – ответил Хэмилтон. – Мы с ним работали в тесной связке. Думаю, сейчас наши рабочие отношения лучше, чем когда-либо прежде.

Тото – прекрасный лидер, я уже говорил, что мы с ним постоянно на связи. И разумеется, обсуждали и этот вопрос.

Это естественно, ведь мы работаем в одной команде и стремимся к тому, что позволит ей быстрее двигаться вперед. Мы хотим больше титулов, так что тут есть повод для обсуждения.

Нов конечном итоге решение за ним и советом директоров Mercedes. Я – часть команды, потому поддержу любой их выбор.

Впрочем, сейчас я стараюсь направить все свои силы на как можно более успешные выступления в этом сезоне».