Хэмилтон придумал, как Mercedes сможет за полгода догнать Red Bull

Уик-энд в Японии стал очередным разочарованием. Черные машины были лишь четвертыми по скорости в пелотоне – Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлов финишировали лишь пятым и седьмым.

От победившего Макса Ферстаппена из Red Bull Льюис отстал на финише на 50 секунд. Такие результаты заставили британца задуматься о будущем.

«Я не знаю, какой будет наша машина в следующем сезоне, но сейчас мы очень серьезно отстаем, – сказал Хэмилтон в интервью Sky Sports. – Остается только надеяться, что предстоящие шесть месяцев станут для нас самыми успешными в плане доработок. Тогда мы реально сократим отставание и будем наседать им на пятки».

Гонщик добавил, что важно использовать успешные решения соперников по Ф1: «Мы не можем делать вид, что не замечаем прогресса McLaren. Надо изучить, как им это удалось.

Я верю, что моей команде по силам добиться чего-то похожего. Мы всегда говорим, что надо добавить больше прижимной силы – но особенность нынешней машины в том, что от дополнительного прижима у нее только усиливается болтанка.

Надеюсь, мы исправим саму философию и вернемся туда, где заслуживает быть эта команда. Сейчас принимаются решения, которые являются критическими для нашего будущего».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Льюис признал, что нынешняя Mercedes W14, которая является эволюционным развитием прошлогодней «беспонтонной» W13, сохранила многие ее негативные особенности.

«Я делаю абсолютно все, что в моих силах, но на некоторых этапах машина просто отказывается ехать, – объяснил британец. – По сути она ведь осталась той же, что год назад. Ощущения в точности те же. Она брыкается и скользит.

Непросто понимать это, зная, сколько сил и ресурсов было вложено в работу, а мы по-прежнему далеко позади лидеров».