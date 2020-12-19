После сделанного в пятницу объявления о переходе Серхио Переса в Red Bull в пелотоне Формулы 1 на 2021 год осталась всего одна вакансия. Звучит странно, но у Mercedes пока официально есть только один гонщик – Валттери Боттас.

Контракт с Льюисом Хэмилтоном заканчивается через несколько дней, и хотя обе стороны многократно заверяли, что продолжат сотрудничество, недавнее выступление за команду Джорджа Расселла на Гран При Сахира показало, что не только семикратному чемпиону мира по силам быстро ездить на машине с трехлучевой звездой

В пятницу Mercedes заинтриговала болельщиков, опубликовав в социальных сетях анонс важного объявления – он сопровождался фото Льюиса и его цитатой о будущем. Однако оказалось, что речь идет о новом совладельце команды, компании INEOS.

Вечером того же дня прошла традиционная пресс-конференция чемпионов мира и победителей главных серий FIA. На этот раз она состоялась в формате видеоконференции.

Тото Вольфа вновь спросили, когда же будет объявлено о контракте с Хэмилтоном.

«Лично я считаю, что за последние семь лет мы добились таких успехов, что нет причин останавливаться, – ответил австриец. – Он [Льюис] сейчас на пике формы и сохранит ее еще какое-то время. Потому продлевать контракт надо без раздумий.

Вы спрашиваете, почему же мы до сих пор не сделали этого? Причина проста. Мы всегда ставим во главу угла задачу победы в чемпионате. Никакие сложные решения не должны отвлекать нас, в том числе и переговоры. А потом нас притормозил COVID.

Все это привело к небольшой задержке, но мы не волнуемся, что в итоге все сложится.

Мы специально не называем конкретной даты, так как не хотим оказаться под вашим [журналистским] давлением – отвечать на вопросы, почему ничего еще не подписано. Но рано или поздно все будет сделано. Самое позднее – перед началом тестов».

В 2021 году предсезонные заезды пройдут в первые дни марта в Барселоне.

Позицию Вольфа подтвердил и глава компании Mercedes Ола Каллениус.

«Думаю, Льюиса можно назвать величайшим гонщиком в истории или одним из величайших, – сказал он. – знаю его с того времени, когда он еще был подростком.

Думаю, его целеустремленность и профессионализм, то, как он посвятил всю жизнь тому, чтобы стать самым лучшим, заслуживают максимального одобрения. И еще он очень приятный человек.

Так что нам бы хотелось продолжить сотрудничество. А решить этот вопрос – задача Тото».