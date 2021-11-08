Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон стартовали в Гран При Мексики с первого ряда, что давало их команде Mercedes хороший шанс захватить инициативу в дебюте гонки.

Однако на подходе к первому повороту с обоими смог поравняться Макс Ферстаппен. Пилот Red Bull вышел на внешний радиус и позже соперников нажал на тормоз – благодаря чему смог выйти в лидеры.

В дальнейшем Хэмилтон так и не смог навязать борьбу главному сопернику, оставшись вторым, а Боттас и вовсе попал в аварию уже в первом повороте: в финна врезался сзади пилот McLaren Даниэль Риккардо.

После финиша Льюис дал понять, что не ва восторге от действий партнера по команде.

«Конечно, я представлял себе все это иначе, – объяснил сэр семикратный журналистам. – Например, что Валттери стартует получше, а я смогу использовать его слип-стрим.

Но мы оказались рядом. Это тоже хорошо, я закрывал свою часть трассы, чтобы никто не мог проскочить внутри.

Я старался не пропустить Red Bull, кто бы из их пилотов не появился в зеркалах. Мне казалось, что Валттери будет делать то же самое.

Но он оставил дверь открытой для Макса, Макс оказался на гоночной траектории и отлично справился со своей работой в первом повороте. Так как я был внутри на грязном асфальте, у меня шансов не было».

Глава Mercedes Тото Вольф заметил, что и сам Хэмилтон мог бы действовать чуть иначе: «На этих машинах очень сложно определить по зеркалам, что происходит позади.

Но я думаю, что они оба [Льюис и Валттери] могли бы сместиться левее, и тогда никто бы их не обогнал, так как трасса была бы заблокирована».

Боттас, в свою очередь, не увидел в своих действиях каких-то ошибок: «Стартовал я неплохо, нормально. Но Ферстаппен разогнался за мной и затормозил предельно поздно».

Дополнительная информация: Люк Смит