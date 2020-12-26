Валттери Боттас второй год подряд стал вице-чемпионом Формулы 1, однако вновь не составил заметной конкуренции выступающему на такой же машине Льюису Хэмилтону.

Если в квалификациях счет их дуэли не выглядит провальным – 11:5 в пользу британца, – то в гонках Валттери финишировал впереди партнера по команде, только если у того возникали дополнительные сложности.

В Австрии это была штрафная перестановка по стартовой решетке, в Монце и Сочи – наказания по ходу дистанции. Лишь в Абу-Даби финн взял верх в равной борьбе, но там Льюис был не вполне здоров после недавнего коронавируса, а вдобавок лишен особой мотивации, так как уже выиграл титул.

Разница между напарниками в итоговой таблице составила 124 очка. Это рекордная величина с 2013 года, когда Себастьян Феттель выиграл у Фернандо Алонсо 155 баллов.

Отвечая во время пресс-конференции перед награждением FIA на вопрос Motorsport.com о том, как он оценивает своего напарника и его выступление, Льюис сказал, что даже не знает, «как много хороших слов может сказать про Валттери».

Он добавил: «Не думаю, что Валттери должен защищать свои выступления. И мне не кажется, что я должен делать это. Думаю, он продолжает работать [над сокращением отставания]. Он очень близко в квалификациях, особенно в этом году.

Я уже говорил, что всегда сложнее, когда у вас сильные напарники. В таком случае вас ждет постоянное сражение по ходу года, как в психологическом, так и в эмоциональном плане».

«В нашем случае самое классное то, что мы изо всех сил сражаемся на трассе, но сохраняем джентльменские рабочие отношения, выбравшись из машин, – отметил Хэмилтон. – Это наглядно показывает его [Боттаса] человеческие качества.

Я знаю, что к будущему сезону он сделает еще несколько шагов вперед. Так что мне предстоит понять, как самому найти дополнительную скорость».

Боттас, со своей стороны, признал, что по итогам сезона «испытывает смешанные чувства» и «не может быть полностью доволен».

«Если говорить о результате, то я, конечно, не достиг своих целей, – признался финн. – Но если оценивать большую картину, можно найти много позитивных моментов и много уроков, которые я вынес для себя в отношении пилотирования и себя самого.

Все это я использую в будущем сезоне, обратив себе на пользу – и попробую еще раз».