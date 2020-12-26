Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

Поделились
Комментарии
Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона
Автор:
, Редактор Ф1

По мнению чемпиона мира, его напарнику не за что оправдываться

Валттери Боттас второй год подряд стал вице-чемпионом Формулы 1, однако вновь не составил заметной конкуренции выступающему на такой же машине Льюису Хэмилтону. 

Если в квалификациях счет их дуэли не выглядит провальным – 11:5 в пользу британца, – то в гонках Валттери финишировал впереди партнера по команде, только если у того возникали дополнительные сложности.

В Австрии это была штрафная перестановка по стартовой решетке, в Монце и Сочи – наказания по ходу дистанции. Лишь в Абу-Даби финн взял верх в равной борьбе, но там Льюис был не вполне здоров после недавнего коронавируса, а вдобавок лишен особой мотивации, так как уже выиграл титул.

Разница между напарниками в итоговой таблице составила 124 очка. Это рекордная величина с 2013 года, когда Себастьян Феттель выиграл у Фернандо Алонсо 155 баллов.

Отвечая во время пресс-конференции перед награждением FIA на вопрос Motorsport.com о том, как он оценивает своего напарника и его выступление, Льюис сказал, что даже не знает, «как много хороших слов может сказать про Валттери». 

Он добавил: «Не думаю, что Валттери должен защищать свои выступления. И мне не кажется, что я должен делать это. Думаю, он продолжает работать [над сокращением отставания]. Он очень близко в квалификациях, особенно в этом году.

Я уже говорил, что всегда сложнее, когда у вас сильные напарники. В таком случае вас ждет постоянное сражение по ходу года, как в психологическом, так и в эмоциональном плане».

Читайте также:

«В нашем случае самое классное то, что мы изо всех сил сражаемся на трассе, но сохраняем джентльменские рабочие отношения, выбравшись из машин, – отметил Хэмилтон. – Это наглядно показывает его [Боттаса] человеческие качества. 

Я знаю, что к будущему сезону он сделает еще несколько шагов вперед. Так что мне предстоит понять, как самому найти дополнительную скорость».

Боттас, со своей стороны, признал, что по итогам сезона «испытывает смешанные чувства» и «не может быть полностью доволен».

«Если говорить о результате, то я, конечно, не достиг своих целей, – признался финн. – Но если оценивать большую картину, можно найти много позитивных моментов и много уроков, которые я вынес для себя в отношении пилотирования и себя самого. 

Все это я использую в будущем сезоне, обратив себе на пользу – и попробую еще раз».

Читайте также:

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Предыдущая новость

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1 Формула 1 / Новость

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

Самое важное:

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1 Формула 1 / Новость

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

21ч
2
Формула 1

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

49мин
3
Формула 1

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

4
Формула 1

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

5
Формула 1

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

20ч

Самое важное:

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона
Формула 1

Хэмилтон не счел нужным защищать Боттаса после слабого сезона

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Формула 1

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.